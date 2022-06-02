公屋分戶｜港男與弟關係差　狂吵架幾乎動刀　離家出走1年欲分戶

相見好同住難，如果與家人關係惡劣得如仇人般，就更加難以同一屋簷下生活。有住在公屋的港男大呻，與同住弟弟相處不合，去年吵架更被掉走家中物品，自此再沒有回家，搬到外面租屋長住，現希望向房署申請分戶。帖文引起網上熱議，網民都一面倒認為成功機會微，因分戶門檻高，亦難以證明樓主有分戶的必需。



有住在公屋的港男大呻，與同住弟弟相處不合，去年吵架更被掉走家中物品，自此再沒有回家，搬到外面租屋長住，現希望向房署申請分戶。（資料圖片）

該網民在連登討論區以「同屋企人好大仇口想分戶」為題發文，指原本跟媽媽和弟弟住在公屋單位，兩兄弟兒時關係不錯，但長大後開始轉差，更形容對方是「煩到冇得再煩嘅細佬」，由處事思維到個人衛生都沒辦法合得來，「佢真係X線，佢可以痾屎痾到成個廁板都係屎」，早前更曾因某些事被討論區網民起底。

樓主表示長大後常跟弟弟吵架，「唔止鬧交咁簡單啦，係未拎刀啫」，甚至曾試過驚動保安上門；去年一次吵架中，他被弟弟掉走家中物品，因而隨即搬走後再沒回去。不過在外面長期租樓也不是解決辦法，樓主因而希望能申請分戶，惟母親未滿60歲，怕一旦分戶會為她帶來麻煩，而其個人入息亦超出公屋上限，「唔知會唔會成功」。樓主又指，身邊曾有朋友成功分戶，但「佢係俾人收樓再講同老豆會互相拎刀斬，結果最後分咗」。

網民看完樓主的分享都認為要「打定輸數」，指分戶門檻高，「無得分㗎你估離婚咩」、「話分就分，咁個個一早做咗喇」，加上樓主本來已超出入息上限，就更加無望。有網民就建議樓主可與媽媽以白表抽居屋，「抽中你哋兩個搬走，間屋留畀佢（弟弟）」。

根據房委會《分戶政策》，如家庭成員之間存在嚴重且根深柢固的不和，或具其他合理值得體恤的理由，房委會會按其特殊情況作出考慮。（資料圖片）

根據房委會《分戶政策》，如家庭成員之間存在嚴重且根深柢固的不和，或具其他合理值得體恤的理由，房委會會按其特殊情況作出考慮，並在有需要時轉介予相關政府部門進行評估及推薦。

而在分拆戶獲配另一間公屋單位後，不論原住戶及分拆戶在公屋居住的年期長短，他們均須每兩年按「富戶政策」申報家庭入息及資產一次，包括是否在香港擁有住宅物業，以便釐定應繳的租金水平及繼續租住公屋的資格。如任何一方未能通過「全面經濟狀況審查」或不符合「住宅物業權審查」的規定，分戶申請將不獲考慮。