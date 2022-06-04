女生懷孕驚悉男友失業7年　靠綜緩過活　分手憂變單親媽陷兩難

做單親媽媽不容易，但另一半不靠譜可以怎麼辦？有香港女生網上發文指，近日未婚懷孕，惟男友發現後才坦承已失業7年，並一直依靠政府綜援過活，女生得知真相後頓時晴天霹靂，兩人吵架後更分手收場，令她擔心和BB日後要過單親家庭生活，因而感不知所措，「壓力大到爆唔知點好」。



有香港女生網上發文指，近日未婚懷孕，惟男友發現後才坦承已失業7年，並一直依靠政府綜援過活，女生得知真相後頓時晴天霹靂。(《Baby復仇記》劇照)

女生投稿至facebook專頁「奴工處」，指跟男友於專上院校認識並交往，關係一直穩定，更認定可跟對方過世。直至最近發現自己懷孕，原本以為是時候修成正果，組織美滿家庭，惟男友得知消息後竟面色慘白，說話吞吐，不斷追問下才自爆7年前已被公司辭退，一直向她隱瞞其失業狀態，並靠綜緩過活，「仲要日日去機舖扮返工，佢平時拍拖啲錢應該都係靠綜援得返嚟」。

樓主知悉真相後頓時晴天霹靂，沒想到會被對方欺騙多年，亦因此來一場大吵架，男友反過來「發爛渣」怪罪她，最後分手收場，「諗返轉頭好後悔自己點解會上咗賊船」。不過分手後，樓主開始擔心和BB以後的生活，一方面擔心難跟公司交代，另一方面自知不懂照顧孩子，加上單親家庭怕影響BB成長，但又不想墮胎，「壓力大到爆唔知點好！我已經覺得自己撐唔到落去！」。

女生得知真相後頓時晴天霹靂，兩人吵架後更分手收場，令她擔心和BB日後要過單親家庭生活，因而感不知所措。(《Baby復仇記》劇照)

帖文引起網上熱議，有網民直言7年都未找到工作，「呢個男人好有問題」、「男嘅都包得好密，演技好好」、「男人窮啲唔緊要，但懶同廢堅無得救」；有人則認為單親媽媽難做，要做好心理準備才生下孩子，「BB都有了，又唔會考慮唔要，就好好安頓自己，照顧好自己，安排一下第日點照顧小朋友」、「冇野係解決唔到，為咗BB勇敢啲」；但亦有人指男友是否不想負責而強作藉口，「會唔會個男人唔想負責任，所以先呃佢話拎綜緩丫」。

不過有人質疑事件的真確性，「一個人綜援錢有幾多呀？仲可以捱到7年日日落機舖兼拍拖？作故仔都要用腦㗎」、「希望依個故事係假的」。