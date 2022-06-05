閂「我老婆嫁左比MIRROR」被質疑「搲飛西客」　前夫4點反駁獲讚

【我老婆嫁左比MIRROR導致婚姻決裂關注組／MIRROR演唱會】ViuTV男團MIRROR將於7月底至8月初在紅館舉行演唱會，惟「絕望座位表」等售票問題引來紛絲不滿，擁有35萬名成員的facebook群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」版主日前更發文直斥主辦單位是「大黃牛」，當鏡粉是「ATM水魚」，並宣布會在8月關閉群組，引起熱論。

不過坊間有人質疑如版主真的不滿，為何不立即關閉群組而要等到8月，認為版主此舉旨在「搲飛」。事隔3天，版主再於群組發文，以4點反駁質疑言論，又聲稱ViuTV高層金廣誠曾聯絡他，亦有人出「6位數」要買下這個群組。



上集：「我老婆嫁左比MIRROR」fb關注組將關閉 版主怒斥：當鏡粉係水魚

ViuTV男團MIRROR將於7月底至8月初在紅館舉行演唱會，惟「絕望座位表」等售票問題引來紛絲不滿。（網上圖片）

「我老婆嫁咗俾MIRROR導致婚姻決裂關注組」版主Tcr Ch今午（6月5日）再於群組發文，指日前發文後已「潛咗水」3天，「因為資訊量過大，我好似變左香港首席西客咁，係有少少處理唔嚟」，故沉澱過後想分享一些說話，並以4點反駁坊間批評。

第一點：向演唱會主辦單位表達意見

版主表示，關閉群組的決定並不容易，「由無到有，由十個人到一萬人到十萬人到三十五萬人，我相信我比任何人更唔捨得」，而他希望運用「小小嘅影響力」將訊息傳遞予演唱會主辦單位知道，「而幸運地我做到喇」。他聲稱「金生（ViuTV高層金廣誠）」當天深夜來電，他則向對方表達了自己心聲，「我好appreciate佢咁快去正視同埋主動聆聽問題……至於後續係點就留待大家自己觀察」。

第二點：非為「搲飛」攞着數

至於被指是「搲飛」，版主說其職責是管理群組而非透過群組「攞着數」，「我老婆有朋友幫佢撳到實名嘅門票，我無亦都唔需要透過呢個形式去搲飛」。他又稱，收到訊息有人開價「六位數」要買下「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」，但他沒有答應，笑言「sorry出手太低喇，出5億我就賣啦，我送埋我個個人ac畀你都仲得」。

第三點：為何不立即關閉群組？

對於8月才關閉群組，版主解釋MIRROR演唱會是眾人焦點，「可能仲有嘢想講，咁就講埋先囉」，而且該群組有很多大家的回憶，希望餘下一個多月時間可以讓大家懷緬，「我未夠心理準備去撳（關閉）呢個掣。如果你想先行離開，我都感謝你呢一年嘅支持，如果你想留守到最後，咁我最後一個post先多謝你啦」。

第四點：無打算會再開第二個群組

版主承認關閉群組決定「係有啲衝動」，現階段亦無打算會開第二個群組，預計之後會有其他群組應運而生，提醒大家要注意網絡安全。

版主再發文反駁坊間批評。（facebook群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」）

版主最後強調，無意去放大事件或分化鏡粉，「開group時我希望大家開開心心，而家都係。Mirror12位成員，如果我有幸造成你哋嘅困擾，我深感抱歉，請你哋好好準備演唱會，唔好令入場嘅觀眾失望，唔好浪費我老婆嘅心機，你張飛真係好難搶㗎」。

前夫網民：支持版主決定



帖文隨即引來「前夫」網民們熱議，紛紛留言支持版主決定，「Respect !」、「好唔捨得，但尊重+明白＆支持版主決定，出盡力作出最大嘅控訴！希望佢哋反省＆改進」、「辛苦你，完全感受到你嘅難受！」、「好唔捨得呢個group」、「感謝你為鏡粉發聲，多謝你一直努力維繫這個群組，給大家可以苦中作樂」、「支持抗爭到底」。