坐港鐵被女仔頂肚腩　港男斥阻瞓覺想嗌非禮　網民反斥肥人不應坐

【東鐵／港鐵】車廂座位擠迫，乘客間不時會互相碰撞。近日有港男於討論區發文，指坐港鐵9卡列車時，不斷被鄰座的女子用手肘頂到肚腩，累他無法專心睡覺，無奈問道：「如果我係女仔，佢係男仔，我係咪可以大叫非禮？」帖文引來熱議，不少網民笑言樓主應該「減肥」，更有多個網民直指「肥真係唔應該坐呀」，更認為「肥人應畀多啲錢」。



近日有港男於討論區發文，指坐港鐵9卡列車時，不斷被鄰座的女子用手肘頂到肚腩。（資料圖片）

該港男於香港討論區以「[男人之苦]坐車隔籬位個女仔係咁用手肘頂我個肚腩」為題發文，指日前晚上搭港鐵9卡列車時，有女子坐在他的隔籬位，「為咗保護自己，我立即縮埋啲坐，費事話我掂到佢」。

惟不久後樓主感到肚腩被人用手肘「掂」了一下，「望一望原來係女仔喺度搵嘢，所以唔小心手肘掂咗我肚腩一下，諗住由佢，我繼續瞓覺」。沒想到該女子全程車都用手肘頂到樓主肚腩，令他無法專心睡覺，無奈感嘆：「我喺度諗，如果我係女仔，佢係男仔，我係咪可以大叫非禮？點解男女咁唔公平？」

港鐵車廂擠迫，乘客之間互相碰撞難以避免。（資料圖片）

帖文引來網民熱議，大部份都留言叫樓主減肥，「相對論：你個肚腩頂佢手肘」、「減肥啦」、「檢討下個大肚腩」、「咁大個肚？笑死」、「當你個肚腩係咕𠱸」。更有網民直指肥人不應該坐下，甚至應該多付車費，「似乎你好肥喎，肥真係唔應該坐呀，你一個坐晒兩個位咁濟，要坐就減肥先啦唔該」、「你唔檢討下自己頂到人嗰下先好嘢，大家畀咁多車費，你佔埋人哋空間哦！肥人應畀多啲錢」。

大部份網民都針對樓主肥胖問題。（示意圖／資料圖片）

也有網民認為樓主當下應該向女子表達問題，「如果係我，我相信我會同佢講小姐你撞咗我好多次」、「係你自己唔出聲」、「若不想瓜田李下，應該起身不坐」、「其實你也可大叫非禮」、「現今法律應該沒分性別，可以講是性騷擾」。但亦有網民認為事件太誇張，質疑是否真有其事，「咪老作」。