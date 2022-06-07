CCTV直擊│食客遺iPhone 8Plus手機藏孫兒片段　灰衣男超順手取走

拾遺不報隨時面臨刑責！有食客在土瓜灣1間茶餐廳遺失了1部內藏大量孫兒成長照片的iPhone手機，其後翻查閉路電視紀錄，發現1名男子秒速取走，並急步離開餐廳，全程不足1分鐘時間，遂在網上公開片段希望能尋回手機。



從閉路電視片段可見，1名身穿灰色衣的男子進入餐廳，並坐在近門口的4人圓枱位置，該枱旁邊的櫈上則放有1部手機。（影片截圖）

有網民在facebook發帖替食客李先生尋手機，指李先生於上周六（4日）晚上7時，在土瓜灣美景茶餐廳遺留1部iPhone 8Plus手機，內藏大量孫兒成長相片及影片，因沒有其他存檔，希望能尋回機內資料，而從閉路電視紀錄發現1名男子拾獲手機後即離開餐廳。

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從閉路電視片段可見，1名身穿灰色衣的男子進入餐廳，並坐在近門口的4人圓枱位置，該枱旁邊的櫈上則放有1部手機。灰衣男背對閉路電視鏡頭，四處張望，其後翹腳並移近椅子，再快速伸手拿起櫈上的手機，大約10秒後離開餐廳。

很多網民都幫忙轉發帖文，亦有人認為片中男子明顯是有意偷竊，「佢好順手」、「正常人會主動交返畀餐廳負責人處理，但見到佢坐低就冇通知任何人就走咗去，我覺得好明顯係賊」、「佢仲要眼望，然後䟴腳，側身，然後伸手拎」。有網民就建議事主應盡快報警，可要求警方翻查紀錄鎖定男子，「應該嘟左安心（出行）」、「你一定要報警，有晒安心，有晒CCTV條垃圾走唔甩！」。