啟德屋苑活春宮│男女露台性交片瘋傳　律師指涉違法：屬公眾可見

情到濃時想「更進一步」親熱，就要慎選私密地點了！近日網上瘋傳短片，啟德1個屋苑大廈的單位露台有一對男女上演「活春宮」，男女赤裸有所動作，過程被附近途人拍下，片段在網上引起爭議，有人質疑涉事男女或發布影片者皆可能違法。執業大律師陸偉雄指，露台在法律上可視作「公眾可見」地方，在露台性交屬公眾地方的猥褻行為，最高可罰款2000元及監禁6個月；但他同時指出，如果拍片者發布影片，可能干犯《淫褻及不雅物品管制條例》，最高可判罰款100萬及監禁3年。



網上流傳影片，指啟德某屋苑有男女在露台性交，影片錄到有途人在議論。（影片截圖）

網上近日流傳影片，指啟德某屋苑有1對男女在露台性交，2人一絲不掛在開揚的露台上演活春宮，片長16秒，以男方動作停止作結，片段背後有人爆粗形容露台有人進行性行為。據悉現場有數名街坊及途人目擊事件。

相關影片及畫面流傳後，有網民質疑在該屋苑露台性交，「預咗畀人睇㗎啦，佢全部都喺個圓圈起樓，棟棟樓都望到大家」，亦有人質疑在開揚的露台性交可能違法。

執業大律師陸偉雄回應《香港01》查詢時指，單位露台在法律上會被視作「公眾可見」地方，在露台性交會干犯刑事罪行條例200章148條《在公眾地方的猥褻行為》，任何人無合法權限或合理辯解下，在公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻暴露其身體任何部分，即屬犯罪，罪成可罰款2000元及監禁6個月。

陸大狀續指，法律上露台明顯是公眾可見地方，而室內的窗台同樣屬「公眾可見」地方，如果在窗台刻意不拉上窗簾、或沒有窗簾等，故意讓人看見性交，都會被視為有意暴露。

由於有影片在網上流傳後才東窗事發，那拍下別人在露台性交是否違法？陸大狀指，如果當事人拍攝目的是用於報警揭發罪行，向警方提供影片證據，則被視作「搜證」，或拍攝後交予傳媒揭露事件，拍攝者不會付上法律責任。但如果拍攝者是出於「貪玩」等原因發布影片，例如發到網上，則可能干犯《淫褻及不雅物品管制條例》21條中的發布淫褻物品，罪成可處罰100萬及監禁3年。

（綜合）