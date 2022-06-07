DNA出錯？基因實驗出意外育成兇殘倉鼠　發狂撕咬同類嚇親科學家

基因實驗發生恐怖意外？隨着科技進步，科學家進行動物基因實驗，期望日後可應用於改善人類健康。美國喬治亞大學的科學家，利用倉鼠進行基因研究，試圖減少牠們攻擊性以及提升社交溝通能力，可惜得出的結果卻出乎意料，倉鼠們竟變得更殘暴，甚至瘋狂互相撕咬，令科學家相當震驚。神經科學教授認為今次實驗結果，反映他們未如想像中熟悉神經系統，將會作出改善。



科學家利用倉鼠進行基因研究，本想培育更溫馴的倉鼠，可是結果弄巧反拙，牠們變得更加暴戾。（PNAS網站圖片）

根據《美國國家科學院院刊》的論文指出，抗利尿激素（ADH）及其受體Avpr1a，對哺乳類動物的溝通合作及交配等社會行為，可發揮有效調節作用。美國喬治亞大學的基因研究團隊，便決定以寵物倉鼠來進行有關實驗。

原先的實驗是想減少倉鼠的攻擊性及社交能力，從而嘗試找出自閉症及憂鬱症等疾病的治療方案。科學家把倉鼠體內的Avpr1a移除，希望可以培育出更有服從性及個性更溫馴的倉鼠。可是，結果卻出乎研究團隊所料，倉鼠竟變得非常暴戾，甚至出現瘋狂撕咬同類的情況，牠們的轉變令研究團隊大為震驚。

神經科學教授阿爾伯斯（Elliott Albers）認為：「看來我們沒有想像中理解這個（神經）系統。」他指進行基因編輯實驗是希望幫助人類對抗憂鬱症、自閉症等神經障礙疾病，但今次得到出乎意料的結果，令研究團隊重新思考，研究不只針對腦內特定區域，而是要包含整個大腦的迴路行為。阿爾伯斯表示會繼續進行類似實驗，以找出真相。