缺德！OL搭港鐵抹凳濕紙巾亂丟　街坊提醒竟遭1個無禮動作回應

新冠肺炎疫情下市民都勤於消毒，維持個人衛生，然而公眾地方的衛生同樣重要。有將軍澳街坊指近日乘搭港鐵時，發現1名女子習慣以濕紙巾清潔座位，但用後卻將濕紙巾放於座位旁，下車時不會帶走。樓主留意到該女子多次做出同樣的自私行為，忍不住輕拍對方手臂提醒，惟女子不但沒有理會，更取出噴霧消毒手臂位置便離開，令樓主無奈又憤怒，只能發文警世，期望對方看到帖文有所改善。網民看到帖文後，都斥責該女子的行為缺德。



有將軍澳街坊指近日乘搭港鐵時，發現1名女子習慣以濕紙巾清潔座位，但用後卻將濕紙巾放於座位旁，下車時不會帶走。（fb「將軍澳主場」圖片）

該名將軍澳街坊先後2次於facebook群組發文，指近日早上約9時許在坑口港鐵站乘車時，留意到1名「着得唔差、似係OL」的女子上車後會取出濕紙巾，消毒座位後才坐下，乘搭至寶琳站再「坐回頭車」前往北角。

樓主表示，女子每次清潔座位後，也會將濕紙巾放於座位旁邊，「落車就永遠都唔會拎返張濕紙巾掉落垃圾桶」，認為對方行為缺德，遂發文希望對方看到後有所改善，「其實我影低咗，但我又覺得唔太好post 張相出嚟，希望佢有機會喺群組見到，下次自動自覺拎返張濕紙巾」。

不過數日後樓主再次遇到同一女子，對方仍然將濕紙巾留在座位上，她看不過眼於是在車廂叫停女子，好心提醒：「miss，你留低張紙巾。」可是女子並無理會，繼續離開車廂，樓主再追上並輕拍女子手臂，指對方遺下已使用的濕紙巾，沒料竟遭無禮回應，「佢啤吓我，之後拎支嘢出嚟噴手臂消毒，然後便走了」。

樓主看不過眼好心提醒女子，惟女子不但沒有理會，更取出噴霧消毒被樓主觸碰的手臂位置便離開。（資料圖片）

樓主感到無奈，只好發文並貼出照片「警世」，同時希望其他乘客留意到相關情況時也能作出提醒，「或者大家下次見到相同情況都提下佢」。她又指事後曾向港鐵職員反映，惟對方表示「無能為力，只可以叫清潔姐姐勤啲清潔」。

不少街坊看過帖文也感憤怒，直斥涉事女子行為缺德而且待人無禮，「呢啲就係叫做自私精，乾淨自己，污糟人哋」、「你直接啲講佢亂拋垃圾，無公德心，等多啲人睇住佢」、「咁怕污糟就咪坐啦」、「最憎呢類自私的人」、「呢啲行為，個人幾靚、讀過幾多書、工作幾高級都冇用」。

根據港鐵附例，任何人不得將或致使任何玻璃物、石塊、投射物或任何垃圾或其他厭惡性物體或廢物棄向或拋向、棄在或拋在鐵路處所，或自鐵路處所棄出或拋出，違者可被罰款5000元及監禁6個月。