見到想嘔！日式餐廳魚湯驚現牙刷　一半毛甩掉　食客反胃索賠被拒

外出用餐最怕在碗內發現異物，如果食到最後始看見就更令人反胃。有澳門網民日前到1間日本餐廳用膳，進食時竟在魚湯內發現半枝牙刷，牙刷一部分的毛更散落在湯裏，「將啲牙刷毛誤以為魚骨，湯已飲大半」。食客因而向店家要求賠償，惟遭到拒絕，只承諾今次及下次光顧全單免費，又稱會即時解僱犯錯員工，令食客更為不滿。



有澳門網民日前到1間日本餐廳用膳，進食時竟在魚湯內發現半枝牙刷，牙刷一部分的毛更散落在湯裏。（fb「澳門難食中伏團」圖片）

該網民在facebook群組「澳門難食中伏團」發帖，指周一（6日）到澳門1間日本餐廳用餐，沒料在過程中竟發現1碗魚湯內有半支牙刷，最惡心的是牙刷毛已甩掉一半。由於樓主之前一直誤以為牙刷毛是魚骨，就沒為意並安心飲湯，「飲咗幾多落肚就不得而知」。得知真相後他感反胃，「成餐食咗嘅嘢即刻想嘔返晒出嚟」。

樓主隨即向店家反映，廚師特意出來解釋道歉，「話個牙刷係刷魚骨嘅」，而負責人其後到場則指，犯錯員工將會即時解僱，並承諾樓主下次光顧可以免費享用，但仍未能平息他的怒火，「試問食到一次咁樣仲食到下一次嗎？」。樓主則要求店賠償1000元，「去洗胃又好精神損失費又好」，又指「親身試過就知真係會有心理陰影」，惟店家拒絕稱「公司會計帳目無辦法咁樣出數」，反建議開1張具等同金額的會員卡讓他們下次消費，最終還是未能達成共識。

帖文最後補充指，與樓主一同用餐的友人事後發燒，他們曾向食安中心反映，而中心只表示關注。

網民看到照片都感嘩然並大呼惡心，「咁大支牙刷都放埋落去，好嚴重嘅一個錯誤，個員工發緊夢定有心害個老細呀」、「隻牙刷仲要黑蚊蚊（黑鼆鼆）」、「食日本餐送『涮涮』湯」、「嗰兜湯仲有好多人飲過」，亦有人指遇到此事心理陰影極大，要求賠償非常合理，「賠1000蚊抵到爛啦」。

惟有人則認為樓主向店方索償指定金額做法「肉酸」，「一係食到你唔舒服，你睇醫生要求佢賠償醫療費用，直接咁叫佢畀一千你又肉酸咗」。