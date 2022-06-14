綠帽爸│2寶爸嘆養不起結紮　妻半年後再懷孕　DNA揭3孩全非親生

【親子鑑定／結紮】現今世代養育孩子不容易，如果戴綠而誤養別人的孩子，相信更加崩潰！台灣1名30多歲育有2名孩子的爸爸，感嘆「真的養不起」，於是決定做結紮手術，惟妻子半年後竟然再度懷孕，男子於是找上醫生「問責」，沒想到親子鑑定檢驗DNA後，竟然發現3個孩子都不是他親生的，發現「超綠」真相後頓時崩潰。



台灣1名30多歲育有2名孩子的爸爸做結紮手術，惟妻子半年後竟然再度懷孕，沒想到驗DNA後揭發3名孩子都不是自己親生的。（示意圖，非當事人／資料圖片）

台灣泌尿科醫生高偉棠在節目《醫師好辣》分享案例，由於經濟不景，1名30多歲的男子表示，教養2名孩子已相當辛苦，擔心再生第3個「真的養不起」，於是進行結紮手術。詎料半年後妻子竟再度懷孕，男子便生氣地向高醫生問責：「你不是幫我結紮，為什麼我老婆又懷孕6個月？」

高醫生檢查後確認先前的結紮手術沒有問題，「一驗精子，沒有」，反問男子是否手術後太心急，沒有排乾淨便「開機」，因一般手術後要等3個月或排空20次以上，才可不用安全保護去親熱，男子則強調有遵守手術後措施。

台灣泌尿科醫生高偉棠在節目《醫師好辣》分享案例。（影片截圖）

之後高醫生想到1個可能 ── 孩子不是男子親生的，並向男子暗示這種可能性。最終男子明白醫生意思，決定進行親子鑑定，沒料到一驗DNA，竟發現原來3個孩子都不是他的，令他當場崩潰。高醫生亦在節目感嘆，男子進行結紮手術「到底是為誰辛苦為誰勞」。