癡情女為網戀愛人闖猛虎森林　游鱷魚河1小時　上岸後下場超慘

妙齡女子為嫁心上人，隻身穿過猛虎森林、巨鱷河流，竟並非電影劇情而是真實發生！孟加拉1名女子與1名印度男子經網絡認識後陷入熱戀，但她因為沒有有效證件，不能合法踏足印度國境。為見愛郎，她不惜以身犯險，橫越曾發生多宗老虎攻擊事件的森林、在充滿鱷魚的河游了1小時，終抵達印度見情郎。她歷盡艱辛偷渡入境，但結局令人心酸！



孟加拉女子克里希納和印度男子阿比克相戀，但因她沒有有效證件，不能踏足印度。為見愛郎，她不惜橫越曾發生多宗老虎攻擊事件的森林。（資料圖片）

綜合外媒報道，孟加拉女子22歲的克里希納（Krishna Mandal）早前經臉書結識了印度男子阿比克（Abhik Mandal），2人火速墮入愛河，並認定對方就是自己要相伴一生的人。可惜克里希納沒有有效的護照，無法進入印度國境。為了愛情，她決定賭上性命，制定了1個大膽的計劃，於5月中旬偷渡入境。過程中她要穿過2大猛獸把關的區域，包括以孟加拉虎聞名的西孟加拉的蘇達班森林（Sundarbans，又名巽德班）及有鱷魚的馬特拉河（Matla River）。

克里希納先徒步穿過蘇達班森林，該森林橫跨了印度及孟加拉國的邊境，除了是兇猛的孟加拉虎種群數量最大的保護區，還是其他極具攻擊性的野生動物棲息地。據報，每年在該森林被老虎襲擊並殺死的人數在30到100人之間，而克里希納竟幸運地毫髮未傷穿過猛虎森林。隨後她又在馬特拉河游了個多小時，完美避開鱷魚攻擊，完成「千里尋夫大冒險」，順利抵達印度邊境，見到等在那裏的愛人阿比克。

印度警方在上月底拘捕非法入境的克里希納，便將把她遣返回國。（twitter圖片）

克里希納不遠千里隻身冒險令阿比克大為感動，決定盡快娶這位「女勇士」。5月18日，他們驅車前往加爾各答的卡利哈特寺（Kalighat temple）完成婚禮。鄰里對阿比克突然多了個妻子都好奇不已，紛紛追問，結果克里希納的冒險愛情故事傳遍鄉里及網絡，亦很快傳到警方耳中。最終在5月30日，警方以非法入境罪逮捕了克里希納，並移交給孟加拉大使館。克里希納將面臨被遣返的結局，這對異地情人再次被命運分開。

（綜合）