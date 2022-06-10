美國瘋傳一張門口夾貓照　鄰居直擊恐慄畫面：牠死了！真相超搞笑

一出門就看到這畫面真的會嚇壞。最近一張照片在網路上瘋傳，一戶人家的白色車庫門上夾著一隻無頭黑白貓，上半身被卡在車庫內，下半身一動也不動掛在門上，畫面相當驚悚，通報警消前來救援後發現竟然是一場烏龍。



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綜合外媒報導，美國路易斯安娜州一棟民宅車庫門夾著一隻一動也不動的黑白貓，那隻被門夾住的黑白貓頭部以上消失，只剩下下半身垂掛在門上，就那樣吊著一動也不動，鄰居路過看到嚇得要命，以為貓咪被夾死，趕緊通報當地警消前來協助。

當地警察局阿森松教區警長辦公室（Ascension Parish Sheriff's Office）警員Mike Scott與同仁趕往報案現場，為了搶救可能還有一絲生機的貓咪，與鄰居合力將車庫門整個拆下，結果發現貓咪竟然是活的，還睡得相當舒服，讓他跟鄰居都大傻眼。

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Scott表示，夾在門縫上的貓咪名叫「Bella」，拆掉門之後才發現原來貓咪是掛在車庫門縫睡覺，車庫門並沒有完全緊閉，而是有一小道縫隙，不過Bella的飼主出門時並沒有注意到，才會釀成這起意外。

其實這件事情發生在2017年，最近又被網友們翻出來討論，在網路上掀起熱議。Scott指出自己擔任警察三十餘年，從來沒見過這種事情，儘管自己並不是什麼動保人士，「但我想沒有人願意看到任何小動物受難，感謝上帝的奇蹟和鄰居的幫忙，Bella能平安就好」。

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