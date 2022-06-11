保安伯伯誤趕住戶貓　搵返仍吵大鑊「工都冇埋」　網民激辯邊個錯

大廈梯間出現貓咪，保安員該怎辦？有網民日前分享，指大廈有住客向保安員表示在梯間發現有貓，保安伯伯以為是流浪貓便趕牠出大廈外。未料住戶兼貓主隨後落樓尋貓，而趕貓一幕被附近商店職員目睹及閉路電視拍下，貓主馬上怪罪保安。雖然貓咪最後尋回，但保安與貓主大鬧一場，「最後伯伯辭職唔做」。網民對事件意見兩極，部分人士認為保安伯伯「抵死」，「隻貓貓差啲唔見咗」；另一派則認為貓主沒看顧好貓咪責任更大。有網民認為當時最好做法，其實是保安向上司報告要求指示，前線職員才最能保護自己。



有住客向保安反映發現梯間有貓，保安伯伯以為是流浪貓趕了出大廈。（《回魂夜》劇照）

有網民在香港討論區發文，稱日前有住戶向保安員反映，見到有隻貓在樓梯間，保安伯伯以為是流浪便趕了出大廈外，貓咪徘徊了一會就不知所終。事後發現該貓是住客養的，當時偷偷跑出家門，由於保安趕貓過程被附近店舖職員看見，而且貓主翻看商戶閉路電視後，確認保安伯伯曾趕貓，馬上怪責伯伯。

雖然最終把貓咪尋回，但貓主和保安「吵大鑊」，最後保安伯伯決定辭職，「個看更真係唔好彩〝咁就無咗份工」。網民對事件反應兩極，部分人指保安「抵死」，「就算係流浪貓，都冇必要趕走佢」、「隻貓貓差啲唔見咗」、「梗係留住隻貓！貓主來搵有薄酬，冇都可以治鼠」。而且貓咪是在大廈裏面出沒，很可能是有住客走失貓，保安員應有這種自覺。

不少網民則為保安員抱不平，「最受氣工作，做多做小都被罵」、「啲住客都越嚟越怪獸」、「同貓主炒大鑊才是致命傷」。有貓主網民留言，稱不同情該住戶，因為事件源於有人投訴，保安誤以為流浪貓趕走也無可厚非，「貓主無好好睇住隻貓， 怪人？」。他又分享自己的貓曾經從鐵閘底偷走，更爬了出外牆，嚇到他不敢再有下次，「唔應該比機會佢自己走出嚟，走廊或者後樓梯可能有窗，就算你住1樓，你都唔會冒一個險比機會佢跳樓，呢個100%完完全全係貓主嘅責任」。

樓主認為保安當時可能只能將貓咪困在電錶房，再問住客們有沒有走失貓，「一兩日後無人認領先至趕走隻貓」。但有網民建議，最保險做法是報控制室問上司如何處理，別自行決定，雖然很多時上司傾向要下屬道歉了事，但有報告始終可以保護自己。而另一個做法是聯絡愛協或者漁護，「check下有無晶片先。然後就係派／貼notice入信箱同大堂，見到人都問下有無人唔見貓」。雖然事件以保安辭職作結，但有同為保安的網民覺得不用擔心，「東家唔打打西家，保安周圍都缺人，我都轉左幾十次保安工」。

（香港討論區）