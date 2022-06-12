玩屎？樓上住戶掟糞落街　樓下晾衣架報銷　管業處通告1句勁爆笑

扔糞便出窗外的行為真的太嘔心、太沒公德心！有港女於討論區發文表示，日前乘升降機時看到管業處貼出1張通告，指出接獲中層住戶反映，有中至高層住戶排便後直接將固體排泄物（糞便）從窗戶往外掉，直斥此行為除污染環境外，更令較低層住戶的晾衣架被嚴重污染，最終晾衣架要報銷。不少網民批評有關行為，大呼「香港而家好多黐X線嘅人」，但樓主則錯重點，指管業處的通告第二段內容極爆笑，顯示管理員亦有火。



有港女於討論區發文表示，日前乘升降機時看到管業處貼出一張通告，指出接獲中層住戶反映，有中至高層住戶排便後直接將固體排泄物從窗戶往外掉。（「Dcard討論區」圖片）

該名港女於Dcard討論區以「你好玩唔玩玩屎」為題發文表示，她乘升降機時看到該則通告後「呆咗之後笑出聲」，指出「俾屎整污糟唔好笑，好笑係張通告第二段，睇得出管業處好有火」。通告第二段寫道：「本處奉勸該名拋擲冀便人士盡早前往就醫，並提醒如廁請使用廁所，使用後沖廁即可」，樓主笑指管業處寫法憤怒而不失禮貌，「兜個圈話玩屎條友」。

該則通告展示了2張晾衣架被污染的照片，綠色布一處沾了褐色的黏糊物，十分嘔心。管業處指出由於高空擲物屬刑事罪行，事件已交由警方處理。樓主認為，真的患有精神病的人不會玩屎，「係啲所謂正常人玩到冇嘢好玩，掟屎落樓下」，不過她沒於帖文交代事發地點。

樓主又因此想到周星馳主演的電影《破壞之王》其中一幕，何金銀（周星馳飾）將狗屎抹在黑熊（鄭祖飾）的臉上，令黑熊怒斥「X街仔，你好玩唔玩玩屎！」，她笑言「一見到人玩屎，呢張圖又要出動」。

周星馳主演的電影《破壞之王》其中一幕，何金銀（周星馳飾）將狗屎抹在黑熊（鄭祖飾）的臉上，令黑熊怒斥「X街仔，你好玩唔玩玩屎！」。（《破壞之王》劇照）

有網民直言事件誇張，又認為香港有不少「黐線」的人，「應該係同樓下有仇」、「我以為我樓上掉m巾已經誇張」、「上次男朋友送我返屋企，行下行下有人揼尿落街，揼正我哋前面，好彩冇中，如果行快一步，就會成頭中晒」。