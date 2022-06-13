移民英國港女遺車牌卡片套　港男深夜踩單車送回　1舉動極瀟灑

【移民英國／好人好事】移民海外最重要是守望相助。有移民英國的港女日前夜晚在唐人街遺失了放有車牌的卡片套，結果卻發生了暖心一幕，原來有男生拾獲後，竟憑車牌上的地址深夜踩單車送上門，令港女十分驚訝；而男生交還卡片套後便轉身離去，沒留姓名及聯絡方法，相當瀟灑，「好多謝你，好人一生平安」。帖文引來移民港人共鳴，大讚「有愛」、「在外發揚香港人精神，展示香港人的優質」，又笑言是「戀愛劇嘅開始」。



有移民英國的港女日前夜晚在唐人街遺失了有車牌的卡片套，結果有男生拾獲後，竟深夜憑車牌上的地址踩單車送回，令她十分驚訝。（fb群組「英國香港人生活交流區」）

該移民英國港女昨日（6月11日）於Facebook群組「英國香港人生活交流區」發帖，指前日（6月10日）晚上在唐人街遺失了「卡片套（card holder）」。心慌慌的她晚上11時許突然聽到門鐘聲響，沒想到竟有男生把卡片套送回，「呢位師兄11點幾踩單車送到屋企畀我，佢睇車牌（英國車牌上印有地址）搵到嚟，門鐘響嗰下真係好驚訝，未反應到，好多謝你，好人一生平安」。

由於男生交還卡片套後便離去，沒有留下姓名及聯絡方法，港女於是在群組發帖期望尋得男生消息。（fbk群組「英國香港人生活交流區」）

不過，由於男生交還卡片套後便離去，沒有留下姓名及聯絡方法，港女於是在群組發帖期望尋得男生消息，「師兄如果喺gp（group，群組），可唔可以聯絡下，我哋想多謝你」。

移民潮下香港機場送別場面不斷▼▼▼

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帖文引來其他移民港人熱議，大讚「好人有好報」、「有愛」、「So sweet」、「好人一生平安」、「在外發揚香港人精神，展示香港人的優質！」、「好彩到呢呢啲真係香港人幫香港人啦，仲要輕輕的我走了咁瀟灑」。也有網民笑言，樓主的經歷像極是「戀愛劇嘅開始」。