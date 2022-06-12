帶貓行大帽山走失　港女搜尋黃金時間返家換衫惹公憤　網民狂派嬲

近日天氣不穩時有驟雨，如非必要應盡量避免行山，惟有港女於社交群組發帖，指今午（6月12日）帶貓貓行大帽山時走失，期望有心人找到貓貓可以聯絡她，並有薄酬。不過該港女1個舉動惹來網民公憤，原來她在尋找貓貓的黃金時間內，竟要回家換衫，然後再折返尋貔。大批裝民鬧爆炮轟「仲返屋企換衫，到底有幾緊張隻貓…」、「真係好嬲，隻貓好慘有個咁嘅主人」、「樓主唔適合養貓」、「黐線」。



有女生帶同愛貓「Milkshake」到大帽山鸻山，貓貓不幸走失了。（fb「天下貓貓一樣貓群組」圖片）

該港女今午（6月12日）3時於facebook群組「天下貓貓一樣貓群組」發文並上載貓貓相片，指剛才帶愛貓「Milkshake」到大帽山，惟行山時「Milkshake」走失了，期望有心人如尋獲愛貓可聯絡她，稱會有薄酬，「頭先喺大帽山同個女走失咗，搵咗兩個鐘搵唔到，而家返屋企換件衫再去搵過，希望有心人搵到可以聯絡我，薄酬」。

貓主發文尋找愛貓「Milkshake」，但透露要返家件衫後再去尋找，結果惹來網民炮轟。（fb「天下貓貓一樣貓群組」截圖）

發文尋找走失的貓貓，貓主當然心急如焚，惟樓主1句「搵咗兩個鐘搵唔到，而家返屋企換件衫再去搵過」，卻惹起網民公憤，發帖約4個小時已有逾千個「嬲嬲」。大批網民批評樓主不負責任，又浪費搜救黃金時間，「你真係一個『負責任嘅主人』，記得化埋妝先再去搵呀！」、「隻貓無求生能力，仲唔把握時間，返去換衫？」、「仲返屋企換衫、到底有幾緊張隻貓…」、「真係好嬲，隻貓好慘有個咁嘅主人」、「都返屋企換衫囉，唔爭在食埋飯先搵啦，都餓了」、「樓主唔適合養貓」、「落雨仲行山」。也有網民勸架稱「大家唔好鬧住，可能樓主搵咗兩個鐘搵到啲衫濕晒啫」。

另有不少網民關心貓貓情況，留言祝福早日找回貓貓，「希望觀音菩薩保佑貓咪」、「希望唔好再落雨住，等有心人可以救到貓貓」，並建議樓主提供更多貓貓走失位置資料，增加尋回貓貓機會，「喺大帽山邊一頭走失？」。