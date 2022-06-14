素食展表演劏魚？參加者批有鳳爪、海蜇出售　主辦單位咁解畫

近年素食盛行，日前會展舉辦亞洲素食展，惟有網民發現當中竟有泰式鳳爪、即食海蜇等肉類出售，甚至現場還有劏魚表演，直言「忘不了嗰條魚嘅展位，隔籬成班人寫緊心經」，引起網上熱議。不過主辦單位事後發聲明指，「亞洲素食展」和「樂活博覽」同期舉行，魚類切割活動為後者的現場表演，並就事件向公眾，特別是素食人士，表達深切歉意。



有網民指素食展現場有劏魚表演。（FB「素食青年」圖片）

亞洲素食展2022於6月10日至12日在香港會議展覽中心舉行，吸引不少素食者到場。不過有網民近日在facebook群組「素食青年」以「紀錄一下素食展內有幾多肉食呀」為題發帖，批評場內1間泰國食品參展商竟出售泰式鳳爪，—問之下店員聲稱「帶錯咗過嚟展銷」，還有其他舖位亦有賣即食海蜇，而場館內更有劏魚表演活動，附近則有一班人「寫緊心經」。

帖文引起群組內熱烈討論，有網民笑言「大家唔為意會唔會以為係素鳳爪？」，又指「（心經）應該寫畀條魚」、「即時超度」。有網民則表示，往年素食展亦見有肉類出售，「仲有阿膠，雞湯包，上一兩屆見過賣雞」，又指早幾年已發現這問題，「都係今年不再去的原因之一」。

亞洲素食展主辦單位發聲明解釋，指由於「亞洲素食展」和「樂活博覽」同期舉行，而魚類切割活動為後者開幕首天其中1個現場活動。（FB「亞洲素食展」圖片）

事件發酵後，亞洲素食展主辦單位發聲明解釋，指由於「亞洲素食展」和「樂活博覽」同期舉行，而魚類切割活動為後者開幕首天其中1個現場活動，基於和「樂活博覽」主辦單位的溝通不足，未能在事前得知相關活動安排，因此為公眾，尤其素食人士帶來困擾而表達深切歉意。

聲明又指出，2個展會由2間公司分開管理，設有各自出入口，展位顏色亦不一樣，但承認分隔安排應該更清晰，以免令來賓產生誤會，承諾會積極和館商商討明年安排，避免同類型事件再發生。