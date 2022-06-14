淘寶買YouTube Premium服務想慳錢卻中伏　3年plan用1個月已失效

看YouTube是不少人解悶的好方法，但影片中加插的廣告卻令人厭煩，連Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）早前也在社交平台批評，「YouTube詐騙廣告太多」。有網民日前就分享中伏經歷，稱在淘寶網上購入YouTube Premium服務，以為能夠以較低價錢享用服務，沒料僅使用數個月便失效「倒蝕」，因而發文警世。不少網民看過帖文也批評樓主「唔抵幫」，直指她本身網購服務目的為「行古惑」，即使遇騙也不能怪人，「正經自己畀錢join好過啦」。



有網民日前分享中伏經歷，稱在淘寶網上購入YouTube Premium服務，以為能夠以較低價錢享用服務，沒料僅使用數個月便失效「倒蝕」。（示意圖/資料圖片）

該網民早前於facebook群組「不開心share」，劈頭便呼籲一眾網民：「不要在淘寶購買YouTube Premium的服務！巨伏！」樓主指，去年8月至今曾在2間淘寶網店購買YouTube Premium家庭訂閱服務，付費後賣家會將其提供的Google帳號添加至已訂閱服務的家庭群組，令她能以較低價錢使用免廣告、離線下載及YouTube Music等服務，「重點其實係慳啲又唔使搵人夾人頭」。

樓主表示，得知不少網民曾分享利用VPN（虛擬私人網路，Virtual Private Network）自行以外國較低價錢購入服務，但認為相關做法繁複，「懶嘛，無用開VPN」、「買VPN要下載，又要入信用卡，睇住教學做都要起碼10分鐘？但係如果淘寶，3分鐘已經畀錢用到」。

她指去年8月從1家淘寶網店購入1年YouTube Premium服務，惟至今年3月便發現失效，起初還以為只是到期被自動取消，「那時候沒多想查看，以為只是到期了，就買了第二個店舖的服務」。至今年4月，有朋友提出希望享用服務，樓主便代對方一口氣購買長達3年的服務，可是僅用了1個月，5月中朋友便發現帳戶失去相關服務，估計是遭賣家「踢出家庭群組」所致。

樓主就情況聯絡淘寶賣家客服，但一直不獲回應，「店舖及商品顯示不存在」。即使她向淘寶官方反映事件並申請退款，被轉介至「平權專員」跟進後，亦只獲回覆稱因賣家戶口餘額不足而未能處理，對方更建議她若遇上疑似詐騙情況，應盡快向「當地派出所」報案。

不少網民看過帖文也不感同情，直指樓主「行古惑」在先，即使遇騙亦「唔抵幫」，「好貴咩？自己join都唔係幾貴，倒不如你自己開完放出三個位出去啦」、「喺無YouTube嘅地方買 YouTube account係咩概念」、「喺淘寶買根本係欺騙犯法」、「你搞一輪，再打呢段伏文，正經自己join好過啦」。

面對網民的批評，樓主其後回應，認為自己中伏只屬不幸，又指與親友「夾份」購買服務也有麻煩之處，「就算喺香港都有網上招人夾plan網上服務被騙嘅情況，其實係唔好彩，當然最好就自己買服務啦，但係搲人一齊夾plan好似好sad」。