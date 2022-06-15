臭！英4歲仔坐陳列品馬桶大便　家長聞臭已太遲　阿爸咁執屎補鑊

為人父母甚艱難，包括要替孩子執屎！近日英國網上瘋傳爆笑一幕，1名4歲男孩和家人到家品店購物時，以為馬桶陳列品是真廁所坐上去大便，父母聞到臭味為時已晚，馬桶內有「很大的便便」，媽媽急忙跑回車上拿濕紙巾和膠袋，回去後要等兒子拉完擦屁股，爸爸其後套上膠袋替兒子執屎和清潔。事件令網民爆笑，夫婦隨後接受當地電視台訪問，稱兒子當時反怪責3歲妹妹告訴他那廁所可以用，店員則在一旁笑到停不下來，而店方和其他顧客都沒有怪責男童。



英國1名4歲男童在馬桶陳列品上大便，事件令網民笑翻。（「Cazzy Wazzy」fb圖片）

事發於英國西南部小鎮格拉斯頓伯里（Glastonbury），卡羅琳（Caroline Akhtar）和丈夫亞倫（Aaron）在facebook分享購物突發情況，當天他們帶同4歲長子（Jacob）、3歲女兒弗蘭基（Frankie）及1歲的伊麗莎（Eliza）到當地的家居DIY及家庭用品商店「B&Q」（百安居）購物。當時她想買晾衣繩，轉過身和丈夫交談，3個小孩原本只是跑來跑去，其後突然傳來惡臭，卡羅琳和亞倫轉身一看，驚見雅各坐了上馬桶還脫下了褲子，夫婦極其驚恐。

卡羅琳說「我們跑了過去，但為時已晚」，因為兒子已經拉了出來，馬桶內有「非常大的便便」。她跑回車上拿濕紙布及包尿片的膠袋，然後忍不住笑了，趕回店內幫兒子「執手尾」，兒子則仍坐在馬桶上，因為「未屙完」，丈夫站在旁邊不知道能做什麼。

卡羅琳待兒子完事後便幫他擦屁股，並解釋商店內的馬桶其實不是真的廁所。而丈夫就似撿狗糞似的，手套上膠袋從馬桶內撈出兒子的便便及清潔馬桶。有名店員看見這幕笑到停不下來，但未有走近了解和責怪男童。

英國電視itv節目《This Morning》就事件訪問兩夫婦，卡羅琳透露當時很羞愧，雅各卻竟然怪責妹妹，說是妹妹告訴他可以用那個廁所，「弗蘭基說可以用」，而最年幼的伊麗莎就在馬桶上玩得很高興，頓時令她哭笑不得，希望兒子記住這件事，將來用來嘲笑自己。

被問到商店職員及其他客人有何反應，夫婦說他們無反應，完全「無視」這突發情況，爸爸快快手清潔，沒有被店員及其他客人責罵。照片令網民笑爆，形容這能記一輩子，「好吧，至少他懂上廁所」，有為人父母的網民稱，孩子小時候都曾經以為廁所陳列品是真廁所。

（綜合）