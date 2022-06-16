處男男友問點同前度上床　台女傳2人性愛片　對方崩潰大哭惹熱議

分手後還保留着與前度的性愛片是什麼心態？有台灣女生於討論區發文表示，因現任男友是處男，很好奇她以前是怎麼跟前度上床親熱，所以她將有關性愛影片傳給男友看。沒料到男友突然大哭，晚上睡不着一直致電她說，很怕她離開和以為自己能接受看這些影片。樓主無奈地說，「我很傻眼，明明是他先問我的！然後還要怪我」。惟帖文惹來大批網民批評，指出「居然還留着跟前任做愛的影片，怎麼會這麼不知羞恥，真的是噁女耶」、「給現任男友看以前性愛影片到底誰比較有事」。



有台灣女生於討論區發文表示，因現任男友是處男，很好奇她以前是怎麼跟前度上床親熱，所以她將有關性愛影片傳給男友看，沒料到男友突然大哭。（《來自星星的你》劇照）

該名女生於Dcard討論區以「給男友看以前愛愛的影片」為題發文，不少網民批評樓主保留性愛片和傳給男友看的行為有問題，「不知道為什麼要給男友看過往的性愛影片，他說沒關係妳就沒關係，都不需要幫他把關一下喔？現在他只是難過，妳覺得很煩，以後嫉妒跟不安開始發作、甚至演變成輕蔑的時候，才是最麻煩的部分」、「你們的狀況就是兩個白目撞在一起的結果，分手還留着前任的影片，這換成男生一定被出征，有夠噁心，留着幹嘛」、「誰會留着這種東西，而且好奇不一定是好奇你怎麼跟前男友愛愛，只是想知道怎麼發生關係，我問我媽怎麼把我生出來的，她如果把分娩影片傳給我，我也一定覺得很三小」。

對於有網民問及兩人年齡，樓主回覆稱男友今年25歲，而她早就從國立大學畢業。她又指出，與前度的性愛片她一直存在手機裏沒特別刪除，認為「傳影片本身沒什麼問題吧！我也是信任才傳的」，但引來網民斥責「你外流本身就有問題了，不管你傳給誰都一樣好嗎？」、「你的邏輯思維跟道德真的很有問題，未經同意散佈影片這行為本身已經是不對的了，違法，跟你知不知道誰再次散佈出去有什麼關係，好險你這種人不會在我生活圈出現」。