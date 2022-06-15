爆開啦！大埔友驚見14粒臭屁蟲正孵化　網民爆笑：14胞胎順產平安

一到春夏季節，「14粒」又在大埔群組活躍起來！有大埔友分享震撼照片，只見其衣物上黏附着14粒俗稱「臭屁蟲」的「荔枝蝽象」蟲卵，而白色蟲卵正呈爆開孵化的狀態，幼蟲更蓄勢待發破蛋而出，非常惡心，大量網民則爆笑留言「恭喜做爸爸」、「14胎順產，平平安安」。



有網民上載1張「14粒臭屁蟲」的照片，但有別於以往常見像青提子的蟲卵，這次是1粒粒白色蟲卵正爆開孵化，並見到有幼蟲在內。（FB「大埔 TAI PO」圖片）

有網民在facebook群組「大埔 TAI PO」上載1張「14粒臭屁蟲」的照片，但有別於以往常見像青提子的蟲卵，這次是1粒粒白色蟲卵正爆開孵化，並見到有幼蟲在內。

照片引起大量網民關注，大呼「好壯觀」、「好震撼」，又笑言樓主親眼見證奇妙生命的誕生很難得，「生命最奇妙嘅一刻都俾你影到」、「樓主你就好，喺產房親自接生」、「卵就見得多，孵埋第一次見」、「大埔添丁，一定要嚟賀一賀」。有網民就指幸好樓主趕得及在14胞胎飛出前發現，可以及時處理，「好在你發現咋，我試過佢哋喺衣櫃入面出世」。

樓主其後補充指已即時清走14胞胎，「原來都幾難清……最高壓都唔掂，都要搵嘢刮」，又指產卵「媽媽」已不知所終了。

臭屁蟲的蟲卵一旦爆開或孵化成蟲，或會噴出臭液。（資料圖片）

臭屁蟲是香港常見的「荔枝蝽象」，由於荔枝蝽象以吸食荔枝及龍眼汁液為生，故每年荔枝及龍眼樹開花結果的時節，都是牠們活躍的日子。一旦臭屁蟲的蟲卵爆開或孵化成蟲，或會噴出臭液，可能引起皮膚敏感及在衣物上留下難以清洗的污漬，如接觸到眼部，更會帶來劇痛。若遇上臭屁蟲，最好戴手套用手或柔軟的工具輕輕搣走或趕走牠；如果不慎接觸臭液，應該立即用大量清水清洗。