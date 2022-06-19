【我就係李小姐】訂晒位食飯　竟被人冒名攞枱　店家做法更得人驚

舉凡父親節、母親節、情人節等節日，由於訂枱的人實在太多，故就算已預先訂座，去到該食肆時可能還要再等一會，才能獲安排入座，相信大家也習慣成自然，不太介意。但假如是有人冒你的名字搶先拿了原本是你的位子，所以令你訂了枱也不能入座呢？



有網友便在討論區分享激氣經歷，他指出自己不止有預先訂座，還在前往食肆時再打去確認一次，誰知到了後竟發現有人用他的名字拿了枱，而最令他生氣的卻是店家的處理方法……

網民懷疑無恥客人根本是店員親友 點圖看看原文全文及網友意見▼▼▼

+ 19

「真的很生氣！今天中午訂位在ＸＸ集團旗下的ＸＸＸＸ茶館用餐，訂中午12.30，共10位。在路上的同時怕耽誤到時間，先打電話告知我們快到了，在路上。結果服務人員說，你們已經有人先到了！我說：『沒有，我們的人都還沒有到，不是我們。』服務人員說那他確認一下，我說好，我們要到了。」

「結果到了現場，我說：『我是有訂位的李小姐。』服務人員跟我說，裡面那組訂位是你們的人嗎？我進去看了不是，結果說請我們稍等一下，後來告知我們沒位置，只剩兩桌離非常遠的位置，問我們可以嗎？ 我說那為什麼不是請沒訂位的分開坐，我們要分開坐？服務人員後來去問了另一桌的人，他說：『他們表示不讓位。』哈囉！我才是有訂位的客人……真的是刷新我的三觀！結果帶同事去吃午餐，到後面大家沒東西吃，只能就地解散，去外面找吃的。一間大集團旗下的公司，員工訓練這樣子真的是！補充：我們12.40分就到了喔，店員電話有說位置保留10-15分鐘，所以沒有遲到的問題。」

網民怎麼看？「本來就該訂位者優先，若是如此幹嘛還要訂位。」「那個垃圾客人假冒你的身份騙店員是訂位的人，然後店員又不仔細確認，都說你這邊沒人到了，還放對方進去，我都懷疑那個人根本是店員的親友。」「他們沒訂位，店員也沒搞清楚就帶位應該是店家要妥善處理，讓雙方都能接受，不然訂位保留位子的用意是什麼？每個人都進去搶位就好了啊！」「我覺得冒名的人比較瞎，我曾經也遇過客人在特殊節日硬要搶位置，你就算跟他核對資料，他說對，難道以後吃飯還要查看身份證再入場，跟現場打電話現場接通才能入座？冒名死都不讓或裝死，真的也不可能報警抓他走吧。」

【同場加映】身材太誇張 壽星女「着普通衫」去餐廳慶祝竟遭歧視：大胸錯了嗎（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 34

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】