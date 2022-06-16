「穿搭清涼」少女深夜被警截查　事後收要求交友訊息　台警咁回應

身為人民公僕的警員，竟藉着公職身份識女仔？台灣1名女生日前發文，稱早年有晚凌晨在大學附近打算找朋友，途中遭警員截停查核身份證，「問我為什麼穿那麼清涼」。離開不久後，她竟收到該名警員的訊息要求當朋友，直呼經歷令她「感覺真的很差」。相關帖文引起網民討論，狠批涉事警員行為有性騷擾及侵犯私隱之嫌，甚至有人爆料指該警員有多次「假截查真搭訕」的前科。當地警方其後回應，指事件於2019年發生，相關警員的行為已遭處分，並已要求單位主管加強輔導。



有台女日前發文，稱早年曾遭警員截停查核身份證，「問我為什麼穿那麼清涼」，離開不久後她竟收到該名警員的訊息要求當朋友，直呼經歷令她「感覺真的很差」。（fb「直男行為研究社」圖片）

「我永遠記得2019年8月6日」，該名女生早前投稿至facebook專頁「直男行為研究社」，分享3年前「1個個人覺得很噁心的故事」。女生指，事發時為凌晨1時多，她獨自走在路上前往找朋友，期間遭警員截停，要求檢查其身份證，「問我為什麼穿那麼清涼，是要去哪裏」。女生聞言感到不舒服，質疑「夏天穿清涼一點被盤查？」，她最終還是配合警員的核查，但明言該次經歷讓她「感覺真的很差」。

離開不久後，她竟收到警員的私訊，提出「不介意的話可以當個朋友」，令她相當錯愕。她更稱事件發生後，有很長時間也會自我檢討「自己是不是真的穿太少」。即使事件發生至今已經3年，她仍對警員的行為感到震驚，「身為警察，使用自己的公權力盤查想認識的女生，看了身份證的名字再去搜尋社群媒體後繼續搭訕，後續真的愈想愈不舒服」。

事件曝光後引起網民討論，不少人狠批涉事警員的行為有性騷擾及違反《個人資料保護法》之嫌，「跟穿得少不少完全無關！穿什麼都不能被假盤查騙個資搭訕」、「應該要讓人民安心安全的警察怎麼能做出這種讓人不舒服的行為！利用職務之便做這種事情不用受處罰嗎！糟糕透頂」。

當地時代力量立委邱顯智亦轉發帖文，並指出有多名女性及警員爆料，指涉事警員過往曾有多次「假截查真搭訕」的前科，但因他績效表現良好，即使被投訴亦未有遭嚴厲跟進調查」，直斥一連串事件「已經是犯罪行為了」。

由於事件引起公眾關注，台警新莊分局表示，相關案件於3年前發生，涉事警員深夜見1女子穿着單薄走於路上，基於該處為學生活動區，故前往關心。經調查後，局方證實警員沒有使用公務資訊電腦查詢女子個人資料，僅簡易核對證件便放行。不過雙方言談中，警員得知女子IG帳號，事後私下傳訊息，衍生社會不良觀感之行為，仍有疏失，因為局方核定申誡處分，並要求該單位主管個別加強輔導涉事警員。