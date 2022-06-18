蒙眼行房！人妻嫁醫生10個月驚揭「丈夫是女人」　再揭更崩潰內情

印尼發生離奇婚姻騙案，1名人妻竟然在結婚10個月後，才發現22歲「丈夫」阿納夫（Ahnaf Arrafif）竟是女人！2人婚後雖然有行房，但妻子在過程中一直被要求蒙眼，所以根本不知枕邊人竟是女人。但「丈夫」一直拒絕在人前脫衣服，引起外母懷疑，最終堅持要「他」展示生殖器才揭發事件。然而令妻子更崩潰的是，她原本以為自己嫁給擁有美國學歷的醫生才俊，怎料對方不只隱藏性別，學歷與身份亦是造假，她最終憤而告上法庭。



印尼1名人妻竟然在結婚10個月後，才發現22歲「丈夫」阿納夫（Ahnaf Arrafif）竟是女人。（網上圖片）

綜合外媒報道，該名女子透過交友程式認識了阿納夫，對方自稱是醫生，擁有美國一間大學的學歷，而且對爸媽很好，令她相當傾心。交往1個月後，2人決定於2021年7月結婚，惟婚後「丈夫」卻出現很多奇怪舉動。

疑點包括阿納夫雖然說在紐約留學並獲醫學學位，卻無法出示相關證明，女子也沒有見過丈夫的父母，只被帶去見過准許2人結婚的寄宿家庭，且阿納夫從不在別人面前脫衣服。

女子透過交友程式認識了阿納夫，惟婚後「丈夫」卻出現很多奇怪舉動。（網上圖片）

直到結婚4個月，女子母親（岳母）對阿納夫從來不在別人面對脫衣服的行為感到懷疑，遂與女兒討論，女兒承認雖然2人有性行為，但她從未見過阿納夫生殖器，因為每次行房時阿納夫都會用蒙着她的眼睛，故她也不知道自己被什麼東西插入了。

另外，阿納夫胸部「隆起」像女人，但辯稱因患有荷爾蒙失調才會出現此情況，也因此才會堅持在家穿着衣服。

雖然女子願意繼續相信丈夫，但母親仍難以接受，最終她要求阿納夫展示生殖器證明自己的性別，才揭發阿納夫竟是女人，而且阿納夫既非醫生，也沒有美國大學學歷，本名是伊拉雅妮（Erayani）。

最終阿納夫被揭發竟是女人。（網上圖片）

被欺騙多時，女子及母親報警控告阿納夫欺詐，並透過法院申請離婚。案件仍在審理，女人感嘆：「這10個月來我完全不知道他（阿納夫）是女人」。