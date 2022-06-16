好屈！女同事誤入男廁　撞見港男拉褲鏈竟投訴騷擾　HR咁做惹眾怒

【職場熱話】男同事在男廁拉褲鏈，竟然也要收警告信（warning letter）？有打工仔表示，有女同事入錯男廁，剛巧見到他正在拉褲鏈，事後對方竟投訴他行為不當，人事部更出警告信指他騷擾女同事，令他相當無奈，質疑：「我係咪要去一去平機會？」事件引來熱論，網民直指人事部做法離奇，「要告返HR轉頭先啱，亂咁出信」，又笑言原來男性在男廁都有問題，「你問題，男人老狗入男廁」。



有打工仔表示，有女同事入錯男廁，剛巧見到他正在拉褲鏈，事後對方竟投訴他行為不當，人事部更出警告信指他騷擾女同事。（《男親女愛》劇照）

該打工仔於Facebook專頁「奴工處」發文分享匪夷所思事件。他表示，有天女同事入錯男廁，見到如廁後正在拉褲鏈的他，「竟然走咗去投訴話我行為不當」。詎料公司人事部真的接納女同事投訴，更出警告信，「話我喺男廁無適當穿着，騷擾女同事」，事件令樓主相當疑惑，質疑：「咁都得？我係咪要去一去平機會？」

事件引來熱議，大部份網民都質疑人事部發警告信不合理，「投訴HR話佢指示牌唔清晰，再反投訴個女同事，偷窺你」、「請佢示範一下點去厠所唔駛拉拉鏈或除褲」、「條女On X ，間公司仲On X」、「其實要告返HR轉頭先啱，亂咁出信」、「HR出呢封嘢又係神奇」。

有網民笑言事件像極了電視劇《男親女愛》劇情，「你問題，男人老狗入男廁」。（《男親女愛》劇照）

也有網民笑言事件像極了電視劇《男親女愛》劇情，「你問題，男人老狗入男廁」，並建議樓主反擊方法，「喺自己個位貼大字報，寫全名同個女同事道歉，話自己唔應該喺男廁入面拉褲鏈俾佢見到，令佢覺得尷尬好對唔住」、「喺各大公司群組po埋張warning letter，提醒咁多位男同事，千祈唔好喺男廁入面拉褲鏈，呢種行為非常之不當同可恥」、「封信唔要，唔收囉，有咩同老細講」。