英紋身師遇古怪客人　要求雙腳紋最愛波鞋款　原因竟然係咁...

雖說人只有一雙腳，但鞋總是買不厭。英國一名已婚男子，因為厭倦了再買新鞋，竟然想出一條「妙計」，就是永久「穿上」喜愛的波鞋，遂找紋身師為他將這個瘋狂構想化成真實。遇到如此奇特客人的紋身師，早前在社交平台公開紋身過程及成品的影片，瞬即爆紅在網絡瘋傳，影片更獲得200萬點撃率。



負責實行計劃的34歲紋身師迪恩（Dean Gunther），5年前從南非移居英國曼徹斯特，在當地開設一間紋身店，其實他並非首次成為焦點人物，他曾在1名男子的啤酒肚紋上六嚿腹肌而一夜爆紅，只是今次所紋的作品更為怪異。

迪恩早前在社交平台及Tik Tok分享一段影片，內容是他在一名男士的雙腳紋上一對Nike波鞋。迪恩表示：「我想在一雙裸足上製造穿上鞋子的錯覺，足以令人一看再看」，他指該客戶因為厭倦再買新鞋，於是將想將喜愛的Nike波鞋款紋上雙腳。

迪恩曾在1名男子的啤酒肚紋上六嚿腹肌而一夜爆紅，只是今次所紋的作品更為怪異。（IG圖片）

迪恩參照客人提供的波鞋圖片，直接手繪上腳，他解釋這個紋身難度甚高，「這個不可預先起稿，而是要依循客人的腳形來畫，因此畫好鞋形已有一定難度，上色過程相對容易」。迪恩指客人對成品相當滿意，相信會成為與人打開話題的橋樑，其妻子也同樣喜愛這個紋身。