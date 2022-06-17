港男送同款頸鏈畀兩女　解釋勁可疑　女友嬲爆：到底係想點？

憑一條頸鏈看清自己在男友心中的地位！有港女於討論區發文大呻，早前男友送了一條頸鏈給她做生日禮物，怎料其後發現他竟送了一模一樣的頸鏈給另一名女生，男友解釋道「你哋兩個生日咁近，咁咪一次過買送畀你哋」，她對此十分不滿。不少網民質疑樓主男友偷食和不重視她，「會唔會一腳踏兩船」、「女朋友係獨一無二嘅觀念都冇，我諗佢連最基本對女朋友嘅尊重都唔會識，畀我會面都唔留畀佢，當場除咗條鏈退返畀佢再起身走人」。



有港女於討論區發文大呻，早前男友送了一條頸鏈給她做生日禮物，怎料之後她發現男友送了一模一樣的頸鏈給另一名女生。（《梨泰院Class》劇照）

該名港女於Dcard討論區以「男朋友買咗兩條一樣嘅頸鏈送畀兩個女仔」為題發文表示，早前收到男友送的頸鏈後，十分開心及喜歡，因男友是名直男，「覺得條鏈佢好用心揀嚟買畀我」，之後她基本上每天也戴着。

直至日前有晚，男友帶同她與朋友吃飯，席間她看到另一名女生戴了同一款頸鏈，於是問對方是在哪裏購買，對方回應「喔，係（我男朋友）送畀我嘅生日禮物」。樓主十分錯愕地問男友，男友解釋道「你哋兩個生日咁近，咁咪一次過買送畀你哋」，樓主不滿地指出「你買兩條唔同款都好啊，買一樣嘅到底係想點？」。

不少網民批評樓主男友不懂尊重他人和質疑他出軌，「可能性一：真係咁直男癌唔識做人。可能性二：個女仔同佢有啲另外嘅關係。可能性三：買兩件有得平。但無論係任何一個可能結果都係佢唔尊重你，就算再直都知道唔應該送同一份禮物畀朋友同女朋友，直男唔係藉口，比起唔識做人我覺得佢只係唔尊重你」、「帽事嘅，邊有咁多可能」、「呢下真係好感度動態清零」、「正常點會送頸鏈畀異性朋友，就算係識好耐嘅最多都係請人哋食餐生日飯，樓主自求多福」。