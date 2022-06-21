重男輕女│阿媽生女被離婚　圍村爸臨老再婚生子女　長女堅拒幫手

凡事也有因果報應，若想他人對你好，就應先對他人好。有港女於網上發文表示，爸爸是圍村人，爺爺嫲嫲十分重男輕女，由於媽媽生了女兒，所以導致離婚。她自幼稚園起一直與媽媽相依為命，多年後快將退休的爸爸再婚，生了一子一女，但沒能力照顧，於是向她求助。由於她與爸爸感情不深，加上該對子女十分頑皮，她拒絕代為照顧，詎料爸爸卻理直氣壯指「佢哋係你細佬細妹嚟㗎，同你有一半血緣㗎」。帖文引來熱議，有網民批評是「道德綁架」，亦有網民指出「仔就係金叵羅，女就係工具人」、「報應，呢啲咪叫臨老過唔到世」、「一半血緣關係，真係難聽過粗口」。



有港女於網上發文表示，與媽媽離婚多年的爸爸快將退休時才再婚，生下一對子女，卻無能力照顧，因而向她求助，她堅拒幫忙。（《都挺好》劇照）

該名港女投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」表示，爸爸是圍村人，有丁權，是獨生子，由於爺爺嫲嫲十分重男輕女，所以希望能生下孫子。惟媽媽生她前流產過2次，最終只生下她，爺爺嫲嫲竟然要求爸爸放棄媽媽，而爸爸亦開始「周圍滾」，最終導致離婚。她自幼稚園起一直與媽媽相依為命，起初爸爸每月都會探望她1次，但後來是幾年見1次，因此與爸爸感情不深。

樓主續說，後來爸爸與1名內地女子再婚，生了一子一女，當時爸爸還有幾年就退休，而爺爺已過身、嫲嫲患老人癡呆及要坐輪椅、再婚妻子「咩都唔理，淨係識得搶阿爸錢」。爸爸曾聘請過多名傭人，但「唔係偷錢、偷懶，就係借大耳窿」，最終爸爸一家「湊唔掂」，便轉而向她求助。她指出，「我死都唔肯湊」，因為知道該對子女十分頑皮，經常用玩具擲爛電視屏幕，致一年要換幾部電視，但爸爸卻指出「佢哋係你細佬細妹嚟㗎，同你有一半血緣㗎」，她堅拒照顧，自此之後多年不相見。

女生表示，後來有天爸爸聯絡她，稱在街上見到她與兒子，並問「可唔可以探下我哋？」，她再度不理會爸爸，「因為我唔想個仔知道有個咁樣嘅阿公，亦都唔想畀佢接觸佢哋一家。一來個大陸女人唔知會做啲咩（曾經個女人無啦啦走上我媽屋企踢門），二來我都唔知個仔點稱呼嗰兩件細路」。

樓主批評爸爸「臨老先生件細路出嚟，仲要湊唔掂累及下一代」。（《鯊魚》劇照）

她批評爸爸「臨老先生件細路出嚟，仲要湊唔掂累及下一代」，她有時看到80歲爸爸與10多歲兒子打架的新聞，直言「見到都眼冤」，更認為「唔係生仔要考牌咁簡單，係睇到重男輕女嘅禍害幾咁深」。

不少網民大讚投稿者不心軟是明智的抉擇，「欣賞你唔心軟，btw呢啲係佢報應」、「投稿者明智，無謂被啲無謂人打擾自己生活」、「有冇驗過血，確認真係有一半血緣關係？」、「終於有個正常人，Po主無被嗰啲咩『始終都係你阿爸』、『嗰啲你嘅細佬妹』影響，做得好！」、「咪由佢攬住個仔過佢嘅下半世囉」、「呢個已經唔係生仔要考牌嘅程度啦，係做人要考牌」。