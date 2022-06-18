人肉肉丸震撼照！將全球78.8億人做成肉丸有多大？　1張圖瘋傳

記着，這只是純科學討論的理性計算！近日1張「全人類肉丸」圖片在網上瘋傳，皆因有人提出，如果把全球78.8億人做成1顆肉丸，那到底有多大？答案竟是不足1公里，放在紐約的中央公園仍剩餘很多空位，畫面極震撼。有網民笑言，原來全人類加起上來的總體積就像「地球的一粒鼻屎」，但人類卻能主宰着地球的命運，想來有點唏噓與諷刺。



如果把全球78.8億人做成1顆肉丸，那到底有多大？答案竟是不足1公里，放在紐約的中央公園仍剩餘很多空位，（reddit用戶kiwi2703圖片）

加拿大天文科學家埃里卡（Astro Erika）本月6日在個人Twitter發出帖文，表示如果把全球78.8億人做成肉丸，以人體的密度是985kg/m3，每個人平均體重是62kg（約136.4磅），那麼所有人被做成的肉丸，其直徑是1公里以下，如果放在紐約中央公園，情況就像圖中一樣。帖文附有的圖片顯示，1顆巨大血紅肉丸放在公園中，旁邊仍有很多空位。帖文發出不足2周，已吸引逾1.2萬個轉推和引用推文。

加拿大天文科學家埃里卡（Astro Erika）本月6日在個人Twitter轉發帖文，許多網民以為是她原創。（Twitter截圖）

不少人都以為帖文是埃里卡原創的計算，不過她在帖文中標明「© reddit/kiwi2703」，顯示是引用自reddit論壇。事實上，該貼文是去年8月9日由reddit用戶「kiwi2703」發出，近日因被埃里卡轉到twitter而再次爆紅。