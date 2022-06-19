港女CUT線打尖入停車場片瘋傳！歪理狂串男司機：無規定咁排隊！

駕車等入停車場，跟規矩排隊是常識吧？網上近日瘋傳一段影片，有男司機於沙田新城市廣場三期排隊等入停車場時，突然被一架白色私家車於讓線「打尖」插隊，男司機不滿響咹投訴，白色車疑似女司機則下車反駁「無規定排隊係咁樣排！」，更反問男司機「邊條規則」寫明這樣排隊，令他相當無奈，感嘆「妳真係（打尖）妳仲惡過我嘅…」。

事件引來熱議，有網民直斥「人無恥必是無敵」，又讚「片主好脾氣」，但亦有網民認為，理論上白色車跟指示線行沒有問題，只是道路設計上有改善空間，「條路設計on X都冇計，睇線真係冇錯喎」、「大家跟潛規則排隊，佢就講讓線，真係冇嘢好講……」。



網上近日瘋傳一段影片，有男司機於沙田新城市廣場三期排隊等入停車場時，突然被一架白色私家車於讓線「打尖」插隊，男司機不滿響咹投訴，白色車疑似女司機則下車反駁「無規定排隊係咁樣排！」（影片截圖）

該段「車CAM（行車記錄儀）」片段長2分25秒。片主指出，上周五（6月17日）於沙田新城市廣場第三期排隊等入停車場，排到一個讓線路口時，見到有白色車切線以為是進入商場落客，於是好心相讓，詎料原來對方也是排隊等入停車場，「係插隊仲唔走，超級厚顏無恥！」。

片段中，被插隊的男司機不斷響咹，突然有一名穿黑色上衣、藍色熱褲的女子從白色車前座左邊開門下車，疑似為左軚車。女子隨後「手指指」地走向響咹的後車，男司機質問「喂打尖喎！」，女子卻稱「你讓線呢我哋可以照咁樣排，無規定排隊係咁樣排！」。

男司機反駁「排晒隊㗎喎，全世界排緊隊，你切過嚟讓線？，你睇下前面，全部規則嚟㗎！」，女子則叫男司機「問下一田嘅職員啊！邊條規則？邊條規則？」。男司機批評「即係你而家唔講規則㗎啫？」，女子聞言僅不斷重複「嗰條讓線嚟㗎，係咪咁樣行啊」，男司機隨即不滿道：「而家全世界跟規矩，得妳話讓線㗎啫！」。女子則再叫男司機問一田職員，「你問下一田職員，如果係（打尖）我即刻cut返出去」。

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女子說罷返回白色車上，男司機則無奈感嘆：「妳真係無理由，你仲要話我on X，妳真係（打尖）妳仲惡過我嘅？」

片段於網絡瘋傳，不少網民指摘女子態度惡劣，「一個厚顏無恥的人，又點會覺得自己做錯」、「真是人無恥必是無敵」、「轉線唔打燈已經衰格啦，仲要打尖」、「真係好無恥，遇着呢啲人真係冇仇報」、「問咩一田職員？而家一田做埋交通警呀？」，又讚揚男司機對答時「好脾氣」。

不過也有網民指出，理論上白色車跟路面指示線行駛沒有問題，認為道路設計上有改善空間，「嗰個位係讓線，冇計」、「條路設計on X都冇計，睇線真係冇錯喎」、「大家跟潛規則排隊，佢就講讓線，真係冇嘢好講……」、「冇明文規定，你可以話唔知，但有人嘈就要自己返龍尾排」、「如果個個都跟佢咁插，新城市應該塞死」、「呢度又真係麻煩，又可以cut線，但又可以排隊……難搞難搞」。