父親節警世文｜曾嫌棄爸爸尷尬行為　港男喪父後悔恨：爸你辛苦了

【父親節2022／警世文】人愈大，愈要珍惜眼前所有。有港男於討論區發警世文，指其父親以往常常說笑「搞gag」，又常常與不認識的人搭訕，令他相當尷尬，「所以愈大愈抗拒同佢出街」。詎料父親於上月離世，樓主無機會再一齊慶祝，後悔當初沒好好珍惜，只能呼籲其他網民要多陪伴及關心家人，「唔好好似我咁無咗先珍惜」，並留下思念：「爸爸，父親節快樂，你辛苦了。」不少網民看後都表示「睇到想喊」，又祝願樓主好好過活，「爸爸在天之靈一定好欣慰，要好好過生活」。



有港男於討論區發警世文，指其父親以往常令他相當尷尬，「所以愈大愈抗拒同佢出街」，詎料父親於上月離世，無機會再一齊慶祝，後悔當初沒好好珍惜的他，呼籲其他網民要多陪伴及關心家人。（資料圖片）

該港男於連登討論區以「老豆既尷尬行為」為題發文，先分享年少時父親「搞gag」尷尬事，例如有次他帶女朋友回家，「一開門我老豆就勁大聲喝住我女朋友，問佢做咩收埋把刀喺身度，我女朋友嚇到就喊，我老豆先笑住講：『少女藏刀啊嘛』」。另有一次父親問樓主姐姐男朋友「好人好姐做咩唔好，點解要走去做賊啊仔」，令對方當場嚇呆，結果父親一臉正經地說「你偷咗我女個心啊嘛」。

樓主又說，父親每次出街「成日撩啲唔識嘅人，搞到勁尷尬」，故「愈大愈抗拒同佢出街」，沒想到，這些事件今年竟變成回憶，「今年父親節，諗住久違地同佢出去慶祝，可惜，再無機會了，老豆上個月尾走咗了……」。

回顧往日，樓主頓感自己不孝，後悔未有珍惜父親，「第一年過無佢嘅父親節，覺得自己好不孝，成日嫌棄佢，無好好關心佢，無多啲陪佢，無同佢影多啲相留低啲回憶，而家連同佢講父親節快樂嘅機會都無了…」。

樓主最後寄語其他網民要多陪伴及關心家人，「唔好好似我咁，無咗先珍惜」，並留下思念：「爸爸，父親節快樂，你辛苦了。」

樓主寄語其他網民要多陪伴及關心家人，「唔好好似我咁，無咗先珍惜」，並留下思念：「爸爸，父親節快樂，你辛苦了。」（《暖男爸爸》劇照）

帖文引來不少網民共鳴，直指「屋企人先係最重要，大家都畀啲時間多啲陪下屋企人」、「我老豆都係，到我哋大個咗都係瘋狂搞爛gag，成家都無人畀到反應佢，已經走咗10幾年了，精神長存我地心中」、「估唔到係sad story，笑中帶淚……rip」、「笑笑下睇到想喊」、「睇到尾段就好sad」、「樓主要繼承你老豆嘅衣缽」。

也有網民認為樓主的父親有愛，「好老尷但feel到好有愛」、「會搞下爛gag嘅老豆幾Q呀」、「講真，有一個會成日搞爛gag嘅老豆真係幾令人羨慕」。