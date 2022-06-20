公屋丨一家三口輪8年獲派260呎彩虹邨單位　小紅書女嫌棄太舊太細

房委會上月公布，公屋平均輪候時間為6.1年，再創23年新高，排隊中的申請者能獲編配公屋可謂已經值得慶幸。不過有女子日前於小紅書分享，指一家三口輪候公屋已經8年，早前收到「上樓信」，沒料獲派1個位於彩虹邨的260呎單位，嫌棄單位又舊又小，難以間2間房，甚至狠批是「骨中骨」難以接受，帖文一出即引來網民熱議。



有女子日前於小紅書分享，指一家三口輪候公屋已經8年，早前收到「上樓信」，沒料獲派1個位於彩虹邨的260呎單位，嫌棄單位又舊又小，難以間2間房，甚至狠批是「骨中骨」難以接受。（資料圖片）

「此刻我的心情和現在的天氣一樣糟糕。」該名女網民於小紅書發文，指一家三口已輪候公屋長達8年，日前終於收到房委會的「上樓信」，通知她獲配房，首派為彩虹邨丹鳳樓1個260呎單位。從她上載的配房通知信可見，該單位月租連差餉為1544元，租約將於本月28日生效，若她接受安排則可於本月14日早上到屋邨辦事處辦理手續。

雖然終於獲派單位，女子卻不太滿意，直指單位又舊又小，認為260呎的單位面積對三口之家來說太小，難以間到2間房，形容難以接受，「3人最少都派290呎吧？又舊又小，骨中骨，我無法理解！」。

女子獲派彩虹邨丹鳳樓1個260呎單位，該單位月租連差餉為1544元，租約將於本月28日生效。（小紅書圖片）

她指出，只要單位再大約30呎便能接受，「260呎3人想要間2間房真的太難了，有290呎我肯定要了」，又稱寧願付較高租金換取更大居住空間，「想到以後還是要住那麼小的地方，感覺好崩潰，連屋邨辦事處都說確實小了點，問我要不要過去看一下」。

帖文上載後引來網民熱議，有人認為260呎單位對一家三口確實較小，指出今次只是首派，建議女子可等下次機會，「260呎舊式應該係得廁所、廳同廚房，個仔大埋之後真係幾難住下，連一間房都間唔到，退返去等再派好過」。

女子與家人獲派彩虹邨丹鳳樓1個260呎單位，不過她直指單位又舊又小，難以間到2間房，形容難以接受。（資料圖片）

也有網民認為，彩虹邨屬市區公屋，有齊交通及生活配套，而且現時公屋單位非常搶手，不應再要求多多，「我一家五口住咗十幾年二百幾呎咪又係咁住，嫌細咪自己買樓囉」、「細就係細咗啲，但$1500仲想點」。面對網民眾多留言，女子最終將帖文刪除。

據房署資料，租住公屋編配的標準為每人室內樓面面積不少於7平方米。公屋合資格申請人有3次配房機會。已獲登記申請，若因家庭收入或總資產淨值超出規定限額而被取消，日後如因家庭狀況有改變或入息及資產情況有調整而再次符合申請資格，房屋署可考慮恢復其申請。然而，要求恢復申請人士，必須在該申請首次被取消後6個月至2年內提出，否則不予考慮。