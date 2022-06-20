4歲童未及穿保護裝備騎兒童電單車　被拋車外撞柱亡裁定屬意外

小孩子行動迅速，家長一時睇漏眼隨時悔恨終生！英國1名4歲男童看到表姐所騎的50cc兒童電單車躍躍欲試，趁母親入屋取保護裝備之時，急不及爬上電單車扳動油門，車子突然高速向前衝，男童被拋出車外，身體撞向路牌鐵柱。他受重傷躺地哭喊，父母上前進行急救，惟男童腹部被猛烈撞擊，肝臟撕裂引致大量出血，送院後不治，當地死因庭早前裁定男童死於意外。



4歲男童倫諾克斯騎兒註電單車撞柱死亡，死因庭裁定死於意外。（網上圖片）

死者為4歲男童倫諾克斯（Lennox Railton-Craggs），居於英國對衡郡。事發於今年1月23日，他看到7歲表姐所騎的50cc兒童電單車，便興奮不已，嚷着問父母可否立即騎上去，但是遭母親阻止，表示要他穿上保護裝備後才可上車。

此時，倫諾克斯就趁母親返回屋內拿取保護裝備，並替兩名小孩準備食物時，爬上電單車的後座，再坐到前座，隨即扳動油門。這時電單車突然加速向前衝，母親見狀嚇到大叫，父親已來不及追上，眼白白看着倫諾克斯被拋出車外，身體撞向路牌的鐵柱上。

倫諾克斯躺在地上痛苦哭喊叫媽媽，父母將他抱回屋內進行心肺復甦法，可是倫諾克斯漸失去血色，送院後證實不治，死因為肝臟撕裂導致內出血。當地死因庭日前（19日）裁定倫諾克斯死於意外。