10年租客狂被投訴　開門傳惡臭、全屋貓屎　房東：差點死在屋子裏

乾淨衛生的好租客，真的是可遇不可求！有女生日前發文，稱其父把某個單位租給1名男租客已有多年，一直相安無事，沒想到男租客1年前起竟私自偷養貓隻，又不打掃衛生，頻頻被其他房客投訴。當她及家人上門了解情況時，竟被房間的狀況嚇了一大跳，地上全是貓屎及泥沙，連立足之地也沒有，用3個字形容就是「髒、亂、臭」，氣得她要終止租約，最令她氣憤的是，「他就這樣帶着貓拍拍屁股跑了」！



有房東在網上表示有租客時常被投訴，當她及家人上門了解時竟發現房間被弄得髒亂不堪，一開門就有惡臭傳出，地面布滿貓屎。（facebook專頁「爆廢公社」圖片）

該名女生在facebook專頁「爆廢公社」發文，稱其父自10年前起便把某個單位租給1名男性上班族。但約1年前，該租客經歷家庭變故後性情大變，開始經常因各種原因被其他房客投訴。有房客指該單位內頻繁傳出貓叫聲及臭味，懷疑他偷養貓隻。由於租約上寫明禁養寵物，樓主便兩次上門約見對方查看，但期間都沒有見到貓隻，只是環境有些凌亂，並沒有什麼異常。加上對方又已租住多年，雙方也不曾鬧過不快，她簡單叮囑對方收拾清潔便離開，投訴事件不了了之。

直至近日又有房客投訴指該單位的噪音與臭味已嚴重影響他們，樓主便又帶着弟弟與男租客相談，這次她終於決定終止租約！因為她終於看到租戶偷偷把貓養在房內，而且整間房子亦被弄得髒亂不堪，一開門就有惡臭傳出，「打開門的瞬間差點把我們送走，想說打開窗戶來透透氣，結果差點死在屋子裏，陽台全部都是貓屎」。

從照片及影片可見，沙石塵土混着貓屎、蟑螂屍體遍布房間每個角落，盆栽被翻倒在地，家電及床具上也鋪滿垃圾。廁所也是重災區之一，一推開門就見到地磚上全是泥濘，膠桶中盛着泥黃色的不知名液體，馬桶內漂浮着啡黑色的異物。而該租戶就這樣留下一堆爛攤子，帶着貓遷出住所，令樓主氣結，「果然地獄空蕩蕩，惡魔在人間」。

帖文引來網民熱議，不少人看到照片都極度震驚，又替樓主一家感到可憐，「到底是怎樣的心態可以把這裡弄得這麼惡心？」、「一直以為只會在新聞上看到，把人家的家用成這樣很沒良心！」、「光找人清潔就要花不少錢了！」。