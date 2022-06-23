出事！醫院停電孕婦叫停剖腹分娩　醫生堅持開刀　BB左耳割成兩半

停電帶來的後果可以很恐怖！剖腹分娩時遇上醫院停電，被綁在床上無從反抗，在昏暗燈光下眼睜睜看着腹部被剖開，這並非恐怖電影情節，而是真實在墨西哥發生的醫療事故！當地1名孕婦按預約到醫院剖腹分娩期間，遇上醫院停電，後備電亦因故沒有被啟動，醫生竟漠視她停止手術的意願，利用手機的微弱光線，打了麻醉藥就開刀！最可怕的是，孕婦持續聽到孩子淒厲的哭聲，但卻沒有人告訴她發生了何事。原來因光線不足，醫生取出男嬰後把其左耳差不多割成兩半，聲稱是要移除該處的血管瘤。家屬不能接受，因此決定控告醫院疏忽。



墨西哥孕婦烏里贊迪被逼在停電狀態下進行剖腹生產，雖然她想取消，但醫生竟漠視她停止手術的意願，利用手機的微弱光線就開刀取嬰，過程誤傷嬰兒。（twitter影片截圖）

綜合外媒報道，事發於本月6日，墨西哥19歲孕婦烏里贊迪（Karla Urizandi）前往北部的下加利福尼亞州（Baja California）的墨西卡利國際專科診所（Mexicali International Specialties Clinic）進行早已預約好的剖腹生產。手術原定在上午11時開始，然而卻被推延，直到中午12時40分她才被送到手術室，48分時醫院突然停電，後備電又因故未有被啟動，停電狀態持續了約26分鐘。然而，手術竟在停電下繼續進行。烏里贊迪後來才知道手術被推延期間，附近的社區曾報告出現短暫停電。

烏里贊迪憶述當時剛被注射麻醉藥，房內的燈光突然全數熄滅，她害怕地要求停止手術，想待恢復供電才繼續，但醫生拒絕了她。她表示總共3名醫生負責了該手術，包括產科醫生桑托約醫生（Dr. David Santoyo）、1名婦科醫生及另1名她不認識的醫生。她稱曾明確表達意願，拒絕進行手術，「我告訴醫生我不想在這種環境下剖腹生產，沒有光，我很害怕」，然而他們漠視她的意願，以她已接受麻醉注射為由決定開始進行手術。守在外面的丈夫在產房外見到全院停電擔心地詢問醫生情況，醫生卻欺騙他說手術房有獨立電源系統，有足夠光線照明。而事實是，所謂的光源只是3部手機的電筒光。

「（他們）用3部手機照着我的腹部，然後開始手術。我告訴他『不！我不想死！』，我是真的害怕極了！」烏里贊迪嚎哭着懇求醫生停止手術，然而手術還是在昏暗的燈光下進行，醫護人員高舉手機為醫生照明以取出嬰兒，「幾分鐘後我聽到寶寶在哭，我以為他們打算把寶寶抱到別處，但沒有，過了一段時間，我就問他孩子怎麼了」，她聽到寶寶索利斯（Juan Adriel Solis）哀號心急如焚，但始終沒有人回應她，最後還是丈夫在她術後告訴她噩耗。原來醫生聲稱取出男嬰索利斯後，在其耳側發現了血管瘤，想幫他移除。但在移除時由於光線不足，醫生一刀下去就把索利斯左耳的一部分一併被切除了，他的耳朵從耳廓向耳孔被橫着割開，頭部亦受傷口影響腫脹起來。現時索利斯已回家休養，耳朵的裂口也被縫合好，皺巴巴地摺疊着，不日將進行聽力檢查。

烏里贊迪的媽媽安德拉德（Sonia Martínez Andrade）表示當時桑托約醫生還未縫合烏里贊迪腹部的刀口，就出了病房，由另一位醫生接手及幫索利斯修復耳朵傷口。桑托約醫生拒絕承擔責任，只是告訴家屬並非自己割傷，但卻沒有說明是誰，「我女婿說醫生（桑托約）出來告訴他，『嬰兒的耳朵被割掉了一部分，是他們做的，不是我』就走了。」。由於至今院方仍沒有說明是誰傷害了索利斯，憤怒的家屬們認為既然沒有醫生承擔，就把醫院、3名醫生及其醫療團體通通提告醫療疏忽，醫院可能面臨巨額罰款及暫時或永久關閉。由於烏里贊迪在個人社交平台公開相關資料，加上有未透露身份的醫護偷偷拍下手術過程後把影片上傳到網絡上，因此事件被廣泛傳開。

（綜合）