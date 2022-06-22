迪士尼噴泉變泳池？港男脫剩底褲暢泳　爬雕塑打卡　網民怒斥自私

很多人都愛到訪主題樂園，可遠離煩囂創造歡樂的回憶，但太特別的行為卻會令人側目。有港男日前到迪士尼樂園遊玩，在入口附近的噴水池內脫剩內褲游泳，還拍照及影片在Instagram分享，有網民不齒其行為而轉發至其他社交平台，直斥他危險自私，而且相信水質十分惡劣，批評他冒着生皮膚病的風險「打卡」。



該港男日前在其Instagram分享照片及影片，只見他在噴水池前脫掉衣服半裸上身，下身僅剩1條疑似內褲，然後跳進池內暢泳，又爬上鯨魚雕塑打卡。（影片截圖）

該港男日前在其Instagram分享照片及影片，只見他在噴水池前脫掉衣服半裸上身，下身僅剩1條疑似內褲，然後跳進池內暢泳，又爬上鯨魚雕塑打卡。他在帖文表示「山長水遠嚟到迪士尼，無理由咩都唔做」，並標記了「#畢生也願記起」及「#香港迪士尼」。

帖文發布2天逾8000人讚好，其奇怪的行為引起網上關注及熱議，有人將帖文轉發至facebook群組「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」，批評「點解可以有人咁黐線？真係冇眼睇」，亦有人斥自私，「無理人感受，啲員工要因為佢呢個行為問責同做多咗嘢」、「咁搞法一陣迪士尼封啲鐵圍欄喺到防止人落水，啲圍欄阻住影靚相，真係煞風景」。

有網民則擔心水質衛生問題，「呢排日日都暴雨咁款，都夠膽遊」、「嗰度啲水污糟到咁，又多蚊」。也有人質疑為何沒有人制止其行為，「好奇迪士尼啲保安去晒邊，就算平時閉園之後幾個鐘都有好多人經過」。