商業奇才│4歲女發現奶奶檸檬水秘方　11歲創品牌1招改良勁賺千萬

美國街頭賣檸檬水攤檔十分普遍，通常商販是未滿18歲的孩子。1名17歲少女卻能從中突圍，創立品牌成為千萬富豪，事源她在4歲時收到奶奶傳承下來的老舊食譜，內含有祖傳亞麻籽檸檬水秘方。女童到11歲時發揮她的商業頭腦，想到創立個人品牌售賣檸檬水，為令產品更天然健康，更選用蜂蜜代替人工糖，並將10%利潤捐給專門拯救蜜蜂的組織。這盤檸檬水生意非常成功，為她帶來千萬美元的財產，現年17歲的她更將個人經歷出書，鼓勵年輕人勇敢追夢。



烏爾默2016年創立Me & the Bees Lemonade，源自她在4歲時發現奶奶留下來亞麻籽檸檬水秘方。（Facebook圖片）

現年17歲的烏爾默（Mikaila Ulmer）在2016年創立Me & the Bees Lemonade，事件源於她在4歲時接收了奶奶留下來的舊食譜，雖已殘破得難以翻閱，幸而她發現當中有40年代的亞麻籽檸檬水秘方。烏爾默發揮其商業頭腦，想到可以成立自家檸檬水品牌，11歲時膽粗粗創立了Me & the Bees Lemonade，初時只在家門口販賣，後來生意越做越大，進駐當地有機食品超市的貨架，現時全球有1,500家店鋪可買到她的產品，市值達1,100萬美元。

烏爾默曾透露如何突圍：「我決定幫檸檬水來個新調整，用蜂蜜代替人工糖。」而蜜蜂成為她創業的好夥伴，背後也有一段小插曲。烏爾默小時曾被蜜蜂叮咬過2次，留下恐懼，後來與母親搜尋蜜蜂的資料，才知道蜜蜂的她處及如果被滅絕的後果，因而想到檸檬水專用蜂蜜調配。她為回饋這班勤勞小蜜蜂，更將收入10%捐給專門拯救蜜蜂的組織。

此外，十分進取的烏爾默已將產品延伸至個人護理品，如利用蜂蜜所造的護唇膏，並首次成為作家出版人生第一本書，分享她的營商經驗，並鼓勵其他年輕人不要為人生設限，敢於實踐夢想。