老爺戶口現多項神秘過數紀錄　新抱想問奶奶被網民勸阻　真相是…

多關心長者，尤其是懷疑他們被騙的時候！有女網民發文表示，老爺日前叫老公去處理銀行戶口事務，卻意外發現老爺上月每星期都有幾筆不知名的轉帳紀錄，由數百元至數千元不等，「老爺係咪畀人呃錢？」，她考慮是否應偷偷詢問奶奶。許多網民認為樓主有必要叫老公當面向爸爸問清楚，但勸她別去問奶奶，「分分鐘家變」。

後來新抱更新內容，老爺坦白指上網見有方法「可以搵多啲錢」，於是照做，老公已即時勸阻叫他別再過數，並找出很多騙案新聞給他看，「入咗幾次錢都冇畀返錢你就好收手啦」。



女網民發現老爺的銀行戶口近月每星期都有幾筆不明過數紀錄，擔心他受騙。（《香港愛情故事》劇照）

樓主在香港討論區發文，指「老爺最近有不知名過數記錄」，早前老爺有銀行問題要處理，不想排隊就簽了授權書叫老公代辦。老爺有個私己錢戶口，之前他不小心掉了月結單，便叫老公付50元補1張該戶口的月結單，卻意外發現老爺的戶口在上個月每周都有幾筆不知名的過數紀錄，由數百至數千元不等。

老公擔心爸爸被人騙錢，「而家有咁多刷單騙案，老爺成日聽啲朋友講買好多不知名器材或者保健食品」，但最近又不見他有帶東西回家，「老爺係咪真人呃錢？」、「咁落去會唔會過廿萬畀人㗎」。可是老公擔心了數天卻不敢直接詢問，「佢又扭扭擰擰唔問」，「我應唔應該偷偷哋問吓奶奶，睇吓知唔知老爺做咩事？」。

網民建議新抱問老爺，但有人認為叫老公開口較好。（《香港愛情故事》劇照）

網民力勸最好問清楚，始終是老人家，要小心留意他是否被騙，但最好由丈夫開口問，「做仔嘅，關心自己嘅老豆有冇被人呃都好正常啫」；但有人則認為不用過度擔心，老人家多數是過錢到馬會戶口，「賭下波馬輕鬆下」。不過有人提醒別問奶奶，因老人家知道被親人暗中議論，肯定會很生氣，問奶奶可能隨時家變，不妨扮傻推說是銀行覺得可疑，順勢探問。不過，有網民亦指如果有關金錢是涉及私事就別深入過問，「最好唔好多事，老人家都有需要」。

後來樓主稱老公終於開口問了，老爺說見到網上「有個方法可以搵多啲錢」，又說不想被奶奶知道。老公即時叫他別相信那些所謂的網上搵錢法，「再搵好多新聞畀佢睇話埋畀佢知應該係騙局囉，講真，入咗幾次錢都冇畀返錢你就好收手啦」。有網民懷疑「應該係近期好Hit嘅網上刷單員」，要叫停老爺別再過數。