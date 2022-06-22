大停電｜屯元天同事突射波　打工仔爆粗一句KO：2個即時話返緊嚟

【大停電／中電】元朗朗屏中電電纜橋起火焚塌引致元朗、天水圍及屯門一帶大停電，一度有16萬戶受影響。有打工仔於討論區發文，有幾名「天元天」同事今早（6月22日）致電「射波」，批評「我X你啦停電返唔到」，而樓主之後一句即「KO」相關同事，「有2個即時話返緊嚟」。



帖文引來熱論，不少網民質疑「屋企冇電同返工有咩衝突」，也有網民認為樓主應體諒同事情況，「如果因為停電你今日請假公司又畀說話你聽，呢間公司唔做都罷就」。



有打工仔於討論區發文，有幾名「天元天」同事今早（6月22日）致電「射波」，批評「我X你啦停電返唔到」。（Gettyimages）

該打工仔於連登討論區以「X你個街幾個天元天同事打黎射波」為題發文，指有幾名居於該區的同事今早致電要「請假」，斥責「我X你啦停電返唔到，一陣問下HR可唔可以扣佢地AL」。

樓主之後又向「請假」的同事提醒一句，「Okay嘅，但提醒下你公司會書面向中電查詢你個地址有冇受影響，如果查證到你係唔誠實，我哋可以即炒你冇錢補」，竟然有2名同事改口「即時話返緊嚟」。樓主直言從無打算向中電查詢，「嚇下佢哋only」，結果卻「成功大到兩個」。

元朗、天水圍大停電情況▼▼▼

中電元朗宏樂街一條電纜橋6月21日晚起火，導致夏至晚的元朗、天水圍一片漆黑。（歐嘉樂攝）

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帖文引來熱議，不少網民質疑停電與上班有何關係，「屋企冇電更加應該返公司」、「認真問，屋企冇電同返工有咩衝突？」、「其實有巴士，地鐵又有，乜理由返唔到？住30樓行唔到落嚟？」、「我公司都有個天水圍友射波，話噚晚酒店冇位屋企冇電冇水」。

不過也有網民認為應體諒同事情況，「如果因為停電你今日請假公司又畀說話你聽，呢間公司唔做都罷就，係停過電就有受影響啦」、「試下住幾十樓無水無電，雪櫃出晒水，我睇下你仲返唔返到」。