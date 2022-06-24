咁趕啊！食客投訴知名點心店限時40分鐘掀激辯：筷子才放下就收了

用餐時間多少才算足夠？馬來西亞有食客在社交群組投訴當地一家知名點心店用餐「限時40分鐘」，不滿筷子才剛放下來，茶都還沒喝完，員工就問可否收餐，「老板，吃點不是低消費的。實在不開心，歎茶都要趕時間，叫什麼歎茶？」



帖文引來網民爭議，不少網民認同40分鐘用餐的確太短，「吃到好似是要趕去投胎」，也有網民認為限時無可厚非，「這是保護顧客的制度，避免一些自私自利又不自動的奧客賴着不走」。



馬來西亞有食客在社交群組投訴當地一家知名點心店用餐「限時40分鐘」。（網上圖片）

有食客Facebook群組「蒲種人」Faecbook發文，投訴當地一家知名點心店用餐「限時40分鐘」太趕急，「點心老板的經營方式我不敢說什麼，但身為顧客的我抱歉，實再（在）開心，歎茶要趕時間，叫什麼歎茶」。

樓主又說，自己用茶時間是早上7時15分至7時45分，但他吃了剛放下筷子，茶都還沒喝完一壺，員工就有禮貌的問可以收嗎，令他不滿，「老板，吃點心不是低消費的」。

該食客不滿筷子才剛放下來，茶都還沒喝完，員工就問可否收餐。（示意圖，非當事人，Daniela Chan／unsplash.com）

帖文引來網民熱議，不少網民認同40分鐘用餐時間的確太短，「吃到好似是要趕去投胎」、「變吃快餐了」、「40分鐘是有點短啦，也要考慮有小孩子的話如何快？」、「40分鐘……等餐都去了10多分鐘啦。然後，直接吞不用咬」。也有網民分享類似不快經歷，「員工們一直站在旁邊，我剛吃完最後一口糯米雞，筷子剛放下。他的員工馬上收我的碟。茶都還沒喝。點心籠吃一個收一個」、「「被人監視吃點心，又被員工包圍，好似自己來討吃這樣。什麼叫做『歎茶吃包』？」」

但亦有大批網民反駁限制用餐時間做法並無不妥，「這是保護顧客的制度，避免一些自私自利又不自動的奧客賴着不走，又或者人沒到齊就霸着位子，這對其他人很不公平」、「40分鐘吃點心不算過分吧，將心比心，你在外面排隊等，前面的人慢慢吃及聊天1至2小時，你也希望前面的人吃快點」、「一樣米養百樣人，怎麼做都有顧客不開心」。

帖文引來爭議，有人認同限時40分鐘是太短，也有網民認為店舖做法無可厚非。（kofookoo.de／unsplash.com）

面對網民爭辯，樓主補自己並無惡意，只是希望店舖能進步，「能給予一個讓消費者真正過上歎茶的喜悅。他期望店舖能接受顧客意見，別把顧客意見當投訴，「如果不喜歡，不想它進步，我何必說了犯眾憎。望理解」。