趁老婆出差　姐夫瞓小姨床迫傾計　台女向父母告狀卻被斥想太多

男女之間若非伴侶，應當保持適當距離，避免不必要的身體觸碰。有台灣女生於討論區發文大呻，早前大姐和姐夫搬回娘家居住，姐夫經常趁大姐不在時，有意無意地觸碰她的手臂和大腿，還經常擅自進她的房間迫她一起聊天，趕也趕不走，有次更得寸進尺直接躺在她的床上睡覺。她向爸媽告狀，卻被罵不要太敏感和想太多，大姐亦要求她不要穿短褲在姐夫面前走來走去，家人的反應讓她十分氣憤。



有台灣女生於討論區發文大呻，早前大姐和姐夫搬回娘家居住，姐夫經常趁大姐不在時，有意無意地觸碰她的手臂和大腿。（《假設性無罪》劇照）

該名女生於「爆料公社–匿名公社」以「姐夫一直跑來房間來找我」為題發文表示，大姐結婚後搬開與姐夫一起住，而姐夫是職業軍人，後來發生了一些事兩人搬回娘家。本來姐夫只是1個月回家兩次，但去年申請退休後找了另一份工作，並長住在家裏，她與姐夫原本沒什麼交集，自從今年初大姐調職後，開始頻繁出差，她的噩夢就來了。

她指出，家裏經常只有她、爸媽和姐夫，姐夫「在我看電視很喜歡擠我旁邊就算了，還會有意無意的碰觸我的手臂和大腿」，她大聲責罵，姐夫卻向媽媽告狀指她很奇怪，只是坐在旁邊就被冤枉摸她，而媽媽竟然也罵她不要太敏感。

她續說，姐夫還直接管她出門去哪和穿什麼，還常常沒經過同意就進她的房間稱想和她聊天，趕也趕不走，而她的房間是和式拉門，沒法上鎖，否則她也很想鎖門，但爸媽知道這件事後，居然覺得姐夫找她聊天沒什麼，而且門也是開着，認為是她想太多。

該名女生指出，姐夫還經常擅自進她的房間迫她一起聊天，趕也趕不走，有次更得寸進尺直接躺在她的床上睡覺。（《雛妓》劇照）

她又舉例，前陣子爸爸需住院開刀，媽媽到醫院照顧，大姐也到南部出差，姐夫「居然就直接躺在我床上睡覺」，她加班後回家一開門差點嚇死，怒斥「自己有房間不睡，睡我房間，有沒有搞錯，還說我的床比較舒服，他今晚要睡這裏，我怎麼趕他都不走，直到我說要拍照給大姐，他才不甘願的離開」。

她指出，日前她於爸媽的房間睡覺，因為可以鎖門，但姐夫竟在半夜喝醉時一直狂敲門稱想和她聊天，她十分無言地說「大半夜是要聊什麼鬼，看我完全不理，他才走掉」。翌日她嚴正警告姐夫不要再進她的房間，但姐夫卻說不能保證，還惡人先告狀致電媽媽和大姐，「說我很奇怪處處看他不爽」。她無奈道，「我真的是跳到黃河都洗不清了，我姐還要我不要穿短褲在姐夫面前走來走去，我根本沒有好嗎？氣到好想搬出去」。

網民留言批評樓主姐夫和爸媽的行為有問題，「這姐夫片子看太多？而且你的家人是不是都怪怪的，縱容你姐夫」、「典型的惡人先告狀，很明顯想圖謀不軌先製造於妳的言詞，醜事發生後再甩鍋，說是妳故意引誘」。不少網民建議各種自保方法，「自備監視器以及日後不要口頭上警告他，直接偷偷拍照/錄影，證據會說話，妳直接喝止反而變本加厲」、「趕緊找個人嫁一嫁，搬出去住什麼事都擺平了」、「快跑吧，不然哪天就被強姦了，他這種舉動就是在等待時機」、「爸媽不在家的這段期間看是否有朋友家可先借住，然後盡快租屋搬離」。