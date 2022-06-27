六合彩回歸金多寶今攪珠｜最幸運號碼＋投注站　複式八個字幾多錢

【六合彩回歸金多寶2022攻略／複式／單式／賽馬會投注站／過去攪珠結果／電腦飛／頭獎機率】今年是香港回歸25周年，六合彩回歸金多寶攪珠將於周一（6月27日）晚舉行，如果一注獨中，估計頭獎獎金高達8000萬元。

究竟過往哪些號碼中獎率最高？複式投注點計？如果買8個字複式要幾多錢？以下一一解答。另外，有意一試手氣的話，要緊記今期六合彩會在6月27日晚上9時15分截止投注了。



六合彩回歸金多寶攪珠將於周一（6月27日）舉行。（資料圖片）

六合彩49個數字組合變化萬千，到底有沒有路可捉？《香港01》從馬會數據歸納近2個月攪出號碼次數，以及有紀錄以來攪出最多次數號碼，到底哪個號碼最旺場呢？大家買六合彩之前可以留意。

值得注意的事，6號、23號、28號、31號這4個號碼，於近2個月六合彩從未攪出過。

（資料圖片）

至於有紀錄以來攪出最多次的頭11個六合彩號碼，可看下圖▼▼▼

六合彩複式八個字幾多錢？



較多人關注的問題，是六合彩不同注數要多少錢？複式、八個字又要多少錢？看看以下圖表就知道▼▼▼

10大最幸運投注站



除了選擇號碼，亦可到最幸運投注站外或附近沾沾旺氣，以下歷年六合彩中頭獎次數最多投注站，大家可參考。

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如果幸運中獎，須在指定時間前登記及領獎。究竟何時截止領獎？如果遺失了彩票又要如何處理呢？

六合彩領獎須知＋期限！遺失彩票點算好？▼▼▼