人夫食飯大聲講召妓心得　連登仔睇唔過眼出po篤灰：阿嫂見字驗身

對妻子不忠還要大聲分享？有連登網民日前發文，稱上周五（24日）中午在荃灣1間拉麵餐廳用餐時，遇到數名相信為同事的男子一同食午餐，其中1名穿日本球衣的男子多次大聲談論其召妓心得，言談間亦提及外父近日過身的情況。樓主看不過眼對方聲量騷擾其他食客，而且召妓還如此張揚，遂將男子的特點及其言論中透露的背景列出，發文希望讓對方妻子得知真相：「阿嫂見字驗身！」



有連登網民日前發文，稱在拉麵店聽到1名男子大聲談論其召妓心得，因看不過眼對方聲量騷擾其他食客，而且召妓還如此張揚，遂將男子的特點列出，發文希望讓對方妻子得知真相。（《孤獨的美食家》劇照）

該名連登網民以「你老公係雞蟲啊」為題發文，稱上周五（24日）中午在荃灣食拉麵時，附近有數名相信是同事關係的男食客，一邊用餐一邊大談召妓心得，聲量更令他及其他食客也能清楚聽到。

他指高聲談論召妓經歷的男子當日身穿日本球衣，「藍色日本波衫印上『Endo』球員名」，帶有2部手機，與另1名同樣有召妓習慣的同事坐在店內近洗手間位置，「個同事仲係新入職」。從男子的聊天過程中，樓主得知對方已有子女，而且妻子的父親剛剛過世，早前舉行喪禮，「佢講外父過咗身，老婆傷心咗幾日，不過佢外父都病咗一段時間㗎啦，走得都算安詳」。

樓主直言，從未遇過有人召妓還大聲分享，批評涉事男子騷擾其他食客，故特意發文「篤灰」。（《孤獨的美食家》劇照）

樓主直言，從未遇過有人召妓還大聲分享，甚至令「坐後面一枱」的他也清楚聽到，「私下講咪算，咁大聲，好多人都聽到，坐我隔籬個男人都揞揞嘴笑」，故希望將男子的特點列出，提醒「阿嫂見字驗身」。

帖文引來網民「食花生」，紛紛稱要「助攻」揭開真相，「推啦，唔推唔得，要畀阿嫂知」、「有事唔理嘅話，小朋友先係最大受害者」、「都算係好人好事」。不過亦有人質疑帖文真偽及樓主目的，「你係咪其中一個同事玩佢，唔好拆散人頭家啦」、「唔畀人open relationship（開放式關係）？」、「呢招幾好，唔鍾意邊個同事或者仇人都可以咁放上網老屈佢」。