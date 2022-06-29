35歲單親媽媽家中離奇被槍殺　兇手竟是親生父親　行兇動機極心寒

到底是家族名聲重要，還是至親性命重要？印度1名單親媽媽離奇倒斃家中，屍體被其年幼女兒發現，屍身上有彈孔，疑被槍殺。警方隨後以謀殺罪名拘捕死者的父親及親屬，被捕人均承認罪行，並透露犯案原因是懷疑死者敗壞了家族名聲。



印度單親母親巴諾自2014年離婚後與7歲女兒同住，上周被女兒發現倒臥床上，已經死亡，屍身上有彈孔，疑被槍殺。（非當事人，GettyImages）

綜合外媒報道，印度北方邦35歲單親母親巴諾（Saima Bano）上周二（21日）早上被其7歲女兒發現倒臥床上，身下被褥血漬斑斑，顯然已氣絕多時。巴諾的屍身上有彈孔，警方調查後發現她是被手槍從近距離射殺。

巴諾自2014年與前夫阿斯拉姆（Mohd Aslam）離婚後，便帶着女兒租住利薩里門（Lisari Gate）的某住宅單位。她的母親近年也前來同住，但案發前一日她碰巧去了親戚家探訪。

兇案於周一（20日）發生，當時女童正躺在母親巴諾身邊酣睡，沒想到一覺醒來，母親早已沒了呼吸，成了一具冰冷的屍體，血液滲透床具。女童驚聲尖叫，鄰居被清晨傳來的驚叫嚇到，慌忙報警及通知死者的父母到場協助。

死者的父親和堂兄弟被捕後承認槍殺至親，原因竟是回歸單身的死者巴諾曾被傳出與男子有「不貞行為」，令家族蒙羞。（示意圖，GettyImages）

沒想到事件竟是倫常慘劇！警方調查後拘捕了死者的父親和堂兄弟，他們被捕後大方承認犯下了謀殺案，而殺害至親的原因竟然是擔心死者巴諾為家族帶來負面影響。

原來離婚後回歸單身生活的巴諾，自2020年起就被傳出與男子有「不貞行為」。巴諾的父親深信不疑，痛恨她敗壞名聲，令家族蒙羞，故狠下毒手，與族內晚輩密謀奪去巴諾性命，要她為其行為負責。現時，涉案手槍已被搜出，兇手亦已全被緝拿歸案。

（綜合）