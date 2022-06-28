酷熱天氣丨古人着咁多衫點過夏天？歷史證消暑方法多連冷氣機都有

夏日熱辣辣熱辣辣！好熱好熱！近日天氣持續酷熱，大家與陽光玩遊戲的同時，也要想盡方法消暑。有網民忽發奇想，好奇「到底啲古人着咁多衫點過夏天？」。帖文引來網民討論，紛紛指出古代環境不能與今時今日相比，估計體感溫度相對較低；而事實上古人雖然沒有機械產品，但卻不乏「冷氣機」、「雪櫃」相同功能的物品或設備，消暑方式更是十分多樣化，而且百分百環保！



有網民指古代既無冷氣系統，亦不能隨時沖涼，加上衣着大多為長袖衫褲，不禁好奇「到底啲古人着咁多衫點過夏天？」。（《唐伯虎點秋香》劇照）

有網民於連登討論區以「到底啲古人着咁X多衫點過夏天？」為題發文，直指現代人在炎炎夏日「就算着T shirt短褲落街行一轉都出晒汗」，而古代人同樣要經歷酷熱天氣，但當時既無冷氣系統，亦不能隨時沖涼，加上衣着大多為長袖衫褲，「啲衫仲要應該唔係成日洗」，不禁好奇他們如何渡過炎夏，笑稱「仲未計啲古人會留鬚、留長頭髮，一定好臭」。

帖文引來網民討論，不少人指出古代生活環境與現代不同，故人們感受到的氣溫或有分別，「古代又無咁多高樓大廈，就算真係熱，但若果地型係廣闊，風嘅流動係起咗好大散熱用途」。亦有人認為古代與現代天氣同樣炎熱，但今時今日人人也習慣了不同的消暑方式，自然較難想像古人的景況，「我覺得係睇接受程度，好大程度係因為你有冷氣有風扇已經返唔到轉頭，正如我哋以前搭車冇歌聽冇電話睇一樣係咁過，而家冇你邊頂到？」。

事實上，古人雖然沒有電器或隨時隨地供應的冰凍飲品食品，但他們也充滿智慧，發明了多種既有效又環保的消暑方式，分分鐘比你所想的更聰明！

古人消暑方法多 瞓瓷枕、起冰窖都未夠 仲有古代冷氣機！

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