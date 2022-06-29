利東友貼通告公開道歉　稱妒忌鄰居有靚女友求原諒　對方有回應？

鄰舍間最緊要和睦共處，始終「朝見口晚見面」。鴨脷洲利東邨就有1名求生慾很強的居民，發公開信向同座鄰居道歉，聲稱早前因妒忌對方有美女朋友而「同你玩下」，希望獲得原諒，「的確係我唔啱，同多口」，並將通告貼在牆壁上，結果換來疑似真身回應「我已經原諒你」，事件相當奇情，成為網上熱話，更引起網民好奇3人之間究竟發生何事。



利東邨有人在大廈樓層的牆壁上貼出白底黑字的公開信，上款寫着「住34樓的兄台」，並稱就上周三（22日）下午1時發生的事，正式向他道歉。（FB「利東揮手區」圖片）

有網民昨早（27日）在facebook群組「利東揮手區」發帖，上載1張照片並寫道「東X（樓）34樓的兄台，可以拿走此通告」，只見利東邨有人在大廈樓層的牆壁上貼出白底黑字的公開信，上款寫着「住34樓的兄台」，並稱就上周三（22日）下午1時發生的事，正式向他道歉，懇請「大人」有怪莫怪，「在下只係妒忌你有靚女朋友同你玩下，希望你唔好嬲咁耐」，又指自己在事件中確實「多口」有錯。

他又在信上深情剖白，稱「大家都算街坊，應該係和諧共處，大家開開心心，再次講聲對唔住，望你原諒」，並有備註列明請管理員或其他人士勿拿走該通告。而通告的右下角則有人用原子筆寫上「我已經原諒你」回應，未知是否「住34樓的兄台」的筆跡。

利東邨有人發公開信向同座鄰居道歉，引起網民熱議。（資料圖片）

事件引起網民熱烈討論，大家都非常好奇發生什麼事，「求前傳」、「溝女新招？」、「好想上去望下，靚女」。有人就質疑道歉信是否「玩嘢」，又指現時出入都要戴上口罩，「又知佢女朋友靚，會無聊到咁？」。有網民就大讚筆者敢於認錯，「真漢子」、「呢啲就係真正嘅紙上談兵」、「兩位都好正」，但亦有人認為「已經原諒你」這句不像是當事人寫下的。