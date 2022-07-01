金魚街買100條新燈　患寄生蟲病1日半死晒　店舖拒賠：係你養魚廢

逾100條魚一下子死掉真的十分「肉赤」！有港男於討論區發文表示，日前他於通菜街（金魚街）1間水族店購買了100條新燈魚，花費340元，店家還多送了幾條給他，當時他觀察到送的幾條有點奇怪，「好似甩色爛爛地咁」，但因為是附贈所以沒所謂。翌日早上，他發現家裏魚缸內的魚竟然死了超過一半，上網查資料始發現是患上寄生蟲病，而原本飼養的魚也受感染，至晚上已死掉超過100條。他回到店舖問明原因，「阿姐」卻強調「佢啲魚一定無病，係我養魚廢，唔好諗住叫佢賠錢，唔買就過主」，令他十分氣憤。



有港男於討論區發文表示，日前他於通菜街（金魚街）1間水族店購買了100條新燈魚，沒料到全部魚感染匹裏蟲病後死掉。（Getty Images）

該名港男於香港討論區以「金魚街買咗100條新燈魚，1日半就死晒」為題發文表示，2個月前他開始養魚，飼養蝦、噴火燈和新燈，起初死了4至5條，後來上網看教學片學懂飼養後，「呢排個缸穩定咗好多」，而因為魚缸只有數十條魚，看起來很疏落，所以打算買多些魚回家養。

他日前於金魚街1間水族店購買了100條新燈，他覺得「個阿姐都幾好人，買380蚊魚都平咗40蚊畀我」，又提醒他記得用棉花塞着水泵防止有細魚吸進去，還說因撈多了幾條上來，所以送多幾條給他，「呢幾條無咁靚，送埋畀你喇」，而若有什麼不明白可隨時回店舖詢問。雖然他當時發現附贈的幾條「好似甩色爛爛地咁」，但沒太在意。

回家後他對好水溫就將100條新買的魚放進魚缸，翌早他發現竟然死了超過一半，上網查資料後發現是患上匹裏蟲病，他即時撈走死掉的魚，並將未死但出現病徵的魚隔離，惟晚上再查看時發現魚缸內原有的魚也被感染，總共已死掉超過100條。

樓主於帖文上載一張照片，展示魚缸內其中一條魚的情況。（「香港討論區」圖片）

他前去水族店問明原因，並將相關照片給「阿姐」看，「點知佢話唔睇」，還斥責「係我養魚廢」。他大呼「我真係火都嚟，玩咗幾個月魚就好似俾人呃咗咁，有無ching有類似經驗分享下，我真係好X慘」。

不少網民留言指出樓主也有責任，買新魚回家後應先隔離，「380交完學費，學識對水同檢疫先再買魚，買魚你要先預設咗間間啲水同魚都有問題」、「買回來目測魚是否正常，有病的隔離，正常的要用殺毒藥幫牠殺菌，隔離幾日後觀察魚的狀況，先好放落主缸養」、「買燈魚我唔會魚街買，見到啲水質都唔開胃，但我都想講加魚最好一次唔好加咁多，經一事長一智，努力」、「一次落100條係咩玩法，間舖唔啱都幫你唔落」、「養任何寵物，新舊要分開養一排係常識」、「記住免費嘅嘢永遠係最貴，嗰幾條送嘅魚好有可能係有傳染病，原本應該會係間舖成缸魚死晒，送咗畀你就變咗你屋企成缸魚死晒，佢就逃過一劫」。