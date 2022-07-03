做私人司機兼9種雜務4年僅加$500　打工仔稱劈炮1原因遭網民圍攻

被老闆壓榨仍不辭職，到底是奴性重、是愛，還是責任？有打工仔於網上發文大呻，任職私人司機4年來只加過500元薪金，其間卻要替老闆處理各種雜務，變相要兼顧多9種工作，「連佢兩公婆瞓緊嘅床褥都係靠我搬」。他不滿被老闆叫他做雜務當「老奉」，盼捱多半年可轉份好工。網民都贊成樓主辭職，不過卻嘲笑他竟再拖半年，「點解唔即刻走？」，又指「其實就係有啲契弟頂爛市，啲打工仔先咁艱難」、「頭兩年冇人工加就即刻走啦！」、「其實個頭開得唔好，有咩唔接受一定要拒絕，如果唔係就老奉咁」。



有打工仔於網上發文大呻，任職私人司機4年來只加過500元薪金，還要幫老闆處理各種雜務，不滿被當「老奉」。（《上流寄生族》劇照）

該名打工仔投稿至fb專頁「奴工處」表示，他的正職是司機，卻要兼任電工、秘書、汽車維修員、搬運工人、速遞員、家傭、園丁、傢俬裝嵌工人及裝修師父。他指出，「開頭諗住你好我好大家好，做到就乜都盡做幫下手，博下加人工，點知做做下，老細直頭覺得老奉咁」，他深感不滿，故打算半年後辭職。

不少網民對投稿者還要等多半年才辭職表示不解，「咁都仲捱半年？而家有工就好轉啦，跳槽加嘅人工，分分鐘多過你計埋分紅嘅平均月薪啦」、「點解要捱埋呢半年，你識做個堆嘢都高薪加長期缺人，等佢換埋衣櫃先走？」、「你仲諗住做多半年，其實你奴性好重吓喎」。