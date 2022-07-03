男子闖麥當勞自製軟雪糕後閃人　24秒影片瘋傳　網民斥：擺明偷嘢

夏日炎炎最好就是食杯雪糕消暑，網上瘋傳影片，有男子疑趁麥當勞甜品站沒有職員當值，擅自闖入員工工作範圍，在沒有付款的情況下使用機器自行製作1杯軟雪糕後即時離去。事件引來網民討論，不少人直斥片中男子行為屬偷竊，「咪以為好得意！做賊呀你而家」。香港麥當勞發言人回覆《香港01》查詢時表示：「事件已交由警方處理，現階段不便作出評論。」



網上瘋傳影片，有男子疑趁麥當勞甜品站沒有職員當值，擅自闖入員工工作範圍，在沒有付款的情況下，使用機器自行製作1杯軟雪糕後即時離去。（fb「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

相關影片於多個網上群組流傳，可見1名穿黑色T恤及短褲、身材肥胖的男子走到1間麥當勞快餐店門外的甜品站，「熟手」地拉開門欄走進，其間同行拍片者則一直跟隨，在旁表示「免費整雪糕」，又向黑衣男子叫喊：「新地筒啊！」

事發時片中甜品站並無職員當值，黑衣男走進職員工作範圍後，稍為觀察內部的設施及工具，其後取出1個膠杯，擅自使用雪糕機，自行「擠」了1杯軟雪糕，隨即高舉雪糕跑出店外，全程僅花約20秒，當時1名女童在快餐店門旁目擊事件。影片可見，現場有麥當勞標誌的物品，該男子僅穿便服，相信並非快餐店職員。

事發經過逐格睇：

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片段在網上公開後即引來網民關注，不少人直斥拍片者及片中黑衣男行為已屬偷竊，「將自己偷竊罪證放上網 ，拉得」、「咪以為好得意！做賊呀你而家，等睇下集被拉」、「以為好有型，其實極度戇居」、「同偷走舖頭擺喺門口的貨冇分別，一樣係刑事罪行」、「睇落好似好有趣，實情係有人嗌住就叫做搶劫，冇人嗌住就叫店舖盜竊」。