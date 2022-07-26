好痕呀、好痕呀丨解構胳肢或搔足底大笑原理　2種情況無反應

武俠小說不時提及「笑穴」，一被點中便會笑個不停，雖然那只是虛構情節，但人體有數個部位的確非常敏感，例如腋下和足底，被別人稍微搔癢，都會忍不住大笑不止，但自己胳肢或搔足底時卻沒有反應，原來當中原因在於神經衝動。這種由外界刺激所引發的敏感行為存在個體差異，而自己胳肢或搔足底時，因大腦一早知道將要受到刺激，所以不會產生神經衝動，導致沒有反應。



吳啟華飾演的張無忌向黎姿飾演的趙敏搔足底。（TVB劇集《倚天屠龍記》截圖）

部分人不能亂笑

笑本身有實際作用，不但讓大腦皮層得到放鬆和休息，而且可令臉胸腹的肌肉活動，促進血液循環，使身體更健康年輕；但部分人不能隨便笑，當中剛剛接受外科手術的病人如果大笑，就會影響傷口癒合，普通人用膳時大笑，容易令食物進入支氣管，輕則劇烈咳嗽，重則窒息，另外，患有習慣性下頜關節脫臼人士大笑時，則會容易脫臼。

黎姿飾演的趙敏不堪被搔足底，因而大笑。（TVB劇集《倚天屠龍記》截圖）

腋下足底好敏感

一般而言，人體腋下和足底的神經末梢相對比較豐富，與腦神經直接相連，所以對外界的刺激反應十分敏感，當被別人胳肢或搔足底時，細胞受到突然刺激，產生神經衝動，神經細胞再將信息傳到大腦，大腦繼而反饋給臉部，所以感受到痕癢，而且大笑不已。

飾演趙敏的賈靜雯被飾演張無忌的蘇有朋搔足底，表現痛苦不堪。（劇集《倚天屠龍記》截圖）

存在個體差異

但這種由外界刺激所引發的敏感行為存在個體差異，部分人被胳肢時，都不會發笑，亦有人獲其他人「預告」胳肢或搔足底時，由於增強心理警覺性，對痕癢更加敏感，所以有時別人還沒有真正動作，自己已經先笑。

鄧超飾演的張無忌用手指用力頂住安以軒飾演的趙敏，達到搔足底的效果。（劇集《倚天屠龍記》截圖）

胳肢自己不會產生神經衝動

通常有人自己胳肢自己時，大腦已經事先知道皮膚將要受到刺激，細胞不會產生神經衝動，所以無法感覺痕癢，亦不會大笑。